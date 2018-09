Formulación de cargos a Enap desata crisis entre Gobierno y la compañía

Luego de la nueva emergencia que se registró la tarde del miércoles, la Superintendencia de Medio Ambiente informó su decisión de formular cargos contra la empresa estatal Enap. Cristián Franz, Superintendente de Medio Ambiente, señaló que el inicio del proceso de investigación se dio luego de “numerosas visitas de fiscalización a más de una decena de instalaciones del cordón industrial”.

La autoridad ambiental manifestó que pese a que las emisiones registradas fueron de corta duración, tuvieron una alta intensidad, lo que generó que al presentarse los primeros síntomas de intoxicación en las personas, las emanaciones ya habían cesado, y por ello “ya no había evidencia”.

La razón principal de la formulación de cargos dice relación con la utilización del sistema de tratamiento de sus residuos industriales líquidos, en condiciones distintas a las aprobadas ambientalmente lo que llevó a la exposición de grandes cantidades de hidrocarburos a la intemperie, que finalmente afectaron la salud de los vecinos de Quintero y Puchuncaví.

Franz explicó de qué se trata este procedimiento iniciado por la SMA. “El proceso sancionatorio significa que un fiscal instructor debe llevar adelante todas las diligencias, para confirmar la atribución de responsabilidades” y enfatizó que la paralización de faenas de ENAP no es algo que la autoridad ambiental esté considerando. También afirmó que la empresa puede presentar todo tipo de pruebas para desvirtuar las imputaciones.

Y, efectivamente, la empresa no tardó en responder ante el anuncio de la investigación. Mediante un comunicado Enap manifestó que “ejercerá todas las acciones legales y derechos que le corresponden para demostrar que no tiene vinculación alguna con los hechos que se le imputan”.

La renuncia del vicepresidente

A las 23:30 de la noche del miércoles, Gonzalo de la Carrera, vicepresidente de Enap hasta ese momento, decidió presentar su renuncia al cargo mediante un correo electrónico dirigido al presidente Sebastián Piñera.

Esta mañana, el propio ejecutivo confirmó esta información a radio Duna y ratificó que había dejado el cargo por un “dilema moral”.

“Esto tiene que ver con un dilema ético al que me vería enfrentado si aceptara un informe que es absolutamente contradictorio con los informes técnico que nosotros tenemos. La hipótesis inicial que había de la nube tóxica, que no es hipótesis nuestra sino que de las autoridades de Medio Ambiente, era que esta era nitrobenceno y metilcloroformo. Esos gases nunca han sido manipulados ni emitidos al medio ambiente por Enap, pero resulta que la resolución que sale ayer ya no hable de esos gases y tampoco se refiere cómo los hidrocarburos eventualmente que Enap emite llegan a formar una nube tóxica. Los informes técnicos dicen que eso es prácticamente imposible de que ocurra”.

De la Carrera afirmó que su decisión es personal, pese a que la situación del informe de la SMA tiene molesto a todo el directorio. “No teniendo la posibilidad de defender a Enap o no teniendo la independencia para hacerlo, no me quiero quedar en la situación de quedar atrapado con una resolución con la cual discrepamos y tenemos muy pocas posibilidades de poder defendernos. Me resulta muy difícil seguir luchando por una empresa en la cual cuesta tener la independencia”, enfatizó.

El ahora ex vicepresidente de la estatal expresó críticas al informe de la SMA , particularmente respecto de su extensión y señaló que le parecía imposible que se hubiese redactado en un periodo tan corto de tiempo desde la emergencia. “Mi impresión, subjetiva, es que este informe viene redactándose hace muchos días, mucho antes de que se terminaran de tomar las mediciones. No explica la causalidad entre los gases encontrados y la enfermedad de las personas. No se da cuenta de cómo a través de los hidrocarburos se produce la nube tóxica”.Finalmente el ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica afirmó desconocer el porqué el gobierno responsabiliza a Enap. “Lo que sí puedo decir con toda certeza es que el superintendente de Medio Ambiente tenía desde diciembre de 2017 un informe elaborado por la Universidad Técnica Santa María que revelaba que habían eventos de emanaciones de gases tóxicos en el medio ambiente”.

Hace algunos minutos, el superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, se refirió a la renuncia del ejecutivo y la calificó de una medida exagerada. “Considero lamentable esa reacción, no es algo habitual. En general cuando nosotros formulamos cargos o incluso cuando sancionamos no nos tocado un escenario de esa reacción. Lo lamento porque creo que no es el camino adecuado, aquí hay una institucionalidad, un Estado de derecho. Ello tienen la posibilidad de tratar de desvirtuar nuestra acusación”, afirmó en un contacto con Radio Duna.