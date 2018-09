9595ee49b3

Nacional Política Carmen Hertz: Los que quieren inhabilitarme son quienes alentaron el exterminio En conversación con Radio Universidad de Chile, la diputada comunista se refirió al intento de la UDI por inhabilitarla de la acusación constitucional contra los jueces que otorgaron libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad. La parlamentaria aseguró que ha recibido apoyo, incluso, desde sectores de Chile Vamos. Camilo Villa J. Sábado 8 de septiembre 2018 8:32 hrs.

Nadie ha quedado indiferente ante la última maniobra de la Unión Demócrata Independiente (UDI) para inhabilitar a la diputada comunista, Carmen Hertz, en la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema. Esta artimaña del gremialismo es la última carta jugada para poder frenar la iniciativa de la oposición, nacida luego de que los jueces de la Segunda Sala Penal, Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, dejaran en libertad a siete criminales de lesa humanidad. Entre las diez firmas que patrocinan la acusación se encuentra la de Carmen Hertz, quien, según la UDI, presenta “grandes vicios” al respecto, pues para el partido de derecha, Hertz, al ser querellante en el Caso Caravana de la Muerte, tiene “interés personal”. En concreto, la UDI afirma que la parlamentaria, al ser víctima de la dictadura, tiene un conflicto de interés respecto de la acusación constitucional, la cual se levantó, precisamente, por la libertad otorgada a victimarios de la dictadura. Radio Universidad de Chile conversó con la parlamentaria, quien no dudó en calificar la maniobra como una canallada miserable, que demuestra la ignorancia de la derecha más recalcitrante. “Esto no es una chambonada. Como dijo el ex ministro Milton Juica, es una tinterillada. Demuestra no solo una maniobra muy miserable y canalla, como la han calificado todos los sectores de la oposición, sino además una ignorancia supina”, comentó la diputada. La abogada de profesión sostuvo que la jugada de la UDI obedece a presiones de los poderes fácticos por distorsionar los fundamentos de la acusación constitucional y cuestionar las atribuciones de los legisladores. “Yo creo que la arremetida que ha habido de parte de los poderes facticos y de parte del establishment en contra de la acusación constitucional ha sido algo –como decía el diputado René Naranjo- nunca visto en todo lo que es la historia parlamentaria. Es una arremetida feroz que distorsiona completamente no solo los fundamentos de la acusación constitucional, sino además se pretende cuestionar las atribuciones privativas que tiene la Cámara de Diputados para ejercer el mecanismo de la acusación constitucional”. Para Carmen Hertz, los distintos episodios que han surgido en el último tiempo a raíz de los derechos humanos han desenmascarado a buena parte de la derecha, y esta arremetida en su contra, obedece al verdadero pensamiento de este sector político. “A raíz de la polémica que surge después de estos fallos express que se hicieron en 24 horas y que dejaron en libertad a siete criminales de lesa humanidad, sumado a las palabras de Mauricio Rojas en torno al Museo de la Memoria, ahí se muestra, lamentablemente, la verdadera cara de un sector no menor de la derecha que sigue relativizando los crímenes y, en definitiva, sigue mostrando la verdad de lo que piensa”. Ante la pregunta de por qué hoy, en pleno siglo XXI, siguen habiendo personajes que avalan la impunidad y los crímenes de Estado en Chile, la parlamentaria comunista sostuvo que esto se debe a que la derecha más recalcitrante jamás tuvo sanciones políticas, ni morales, ni sociales. “Siguen sosteniendo esta relativización de los crímenes brutales y repugnantes que se cometieron en Chile, porque este sector político no tuvo, desde los inicios de la transición, ninguna sanción política, ni moral ni social, entonces, esta es a mi juicio, la causa primera de esta impunidad generalizada en la que ha estado este sector que fue el que alentó el exterminio, el que lo propició, el que lo justificó, el que lo aplaudió”, dijo. Si bien la maniobra para inhabilitarla de la acusación constitucional provino de un partido oficialista, no todos en Chile Vamos se cuadró con la UDI. Es más, Carmen Hertz afirmó que ha recibido el apoyo de parlamentarios de Evópoli, como Francisco Undurraga y Luciano Cruz-Coke. “Todos los sectores de oposición han repudiado esto, y además quiero agregar que diputados de Evópoli, como Francisco Undurraga y Luciano Cruz-Coke, me manifestaron su absoluta disconformidad y no apoyaban esto, que más bien ha sido algo muy canalla”, comentó.

