Nacional Vecinos de Quintero se manifiestan nuevamente por contaminación en la zona Una movilización nacional se llevó a cabo este sábado para exigir que se termine con la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Diversas organizaciones adhirieron a las marchas convocadas en varios puntos del país para exigir que se cierren las industrias en la zona de sacrifico hasta que se aclaren y solucionen las emisiones de gases contaminantes. Andrea Bustos Sábado 8 de septiembre 2018 13:45 hrs.

Los habitantes de las comunas de Quintero y Puchuncaví volvieron a protestar en contra de las industrias y los focos de contaminación que se han producido durante las últimas semanas. Sin embargo, esta vez los habitantes de la quinta región contaron con el apoyo de varias organizaciones y hubo manifestaciones en paralelo en varios lugares del país. En Santiago se realizó una marcha que comenzó en Plaza Baquedano y avanzó por Alameda, mientras que en Concepción y Valdivia se realizaron actos del mismo tipo. La mayor concentración se llevó a cabo en la zona afectada, donde cientos de personas marcharon por la Ruta F-30 en el tramo que une Quintero y Ventanas, entre el cruce Los Maitenes y La Greda. La movilización, convocada por la agrupación Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Quintero- Puchuncaví, tenía como objetivo visibilizar una serie de demandas que la organización ha levantado durante las últimas semanas. Los habitantes de las comunas exigen la paralización inmediata del Complejo Industrial de la zona para fiscalizar a todas las empresas por separado. También llevar tecnología de punta al sector, y mejorar la normativa ambiental de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud para componentes dañinos, con el fin de que los reglamentos regulen la contaminación de suelos, agua dulce, océanos y aire. Los vecinos también piden que se cierren las industrias que trabajen con tecnología obsoleta, contaminante o peligrosa, entre ellas las cuatro termoeléctricas de carbón de AES Gener, la fundición de CODELCO, Oxiquim y la planta desalinizadora Aconcagua. Además, solicitan que se recuperen otras zonas de sacrifico como Tocopilla, Mejillones, Huasco y Coronel. Marta Aravena, integrante del grupo de Mujeres en Zona de Sacrificio, confirmó a nuestro medio que en la quinta región la marcha terminó con algunos disturbios, represión de Carabineros y manifestantes detenidos. Además aseguró que la violencia contra los vecinos era algo que venían esperando desde hace tiempo. “Hace rato estaban buscando hacer esto y como vieron que ahora había harta gente. Cuando hay poca es difícil porque se ve quien actúa pero cuando hay harta es más fácil para ellos”, señaló. A pesar de los problemas, comentó que la convocatoria los dejó muy conformes y demostró el descontento de los vecinos con la situación y también el amplio apoyo de otros sectores del país hacia los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Aravena indicó que es necesario parar la actividad industrial lo antes posible porque, aunque las autoridades entreguen informes sobre los focos contaminantes, no creen los reales resultados de dichos análisis: “Aquí se emiten muchos documentos y después con el tiempo se dice que son errados y hoy no tenemos la certeza de donde vienen los gases y no hay solución de ningún tipo”.

