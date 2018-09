e094cd5678

Suspensión de Comité de Ministros mantiene pendiente Mega obra de Walmart en San Bernardo Para el día lunes estaba programada la reunión que zanjaría el proyecto centro de distribución El Peñón. Abogados que se oponen al proyecto cuestionaron la decisión de aplazar la resolución de la estructura que es resistida por los vecinos debido al impacto negativo en su calidad de vida. Rodrigo Fuentes Domingo 9 de septiembre 2018 8:32 hrs.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) informó a través de su página de Internet la suspensión de la sesión del Comité de Ministros que este lunes debía votar la reclamación por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ingresada por la compañía trasnacional Waltmart. En la reunión, los secretarios de Estado de las carteras de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, tendrían que resolver el destino del mega centro de distribución de El Peñón, ubicado en la comuna de San Bernardo. Según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, cuya ministra Carolina Smith preside la instancia gubernamental, la determinación se habría producido por la falta de acuerdo entre los asistentes. Para el abogado defensor de los vecinos que se oponen a la construcción de la mega estructura, Diego Lillo, no es una sorpresa que se haya aplazado la votación. Precisó que desde el Ejecutivo se impulsa una prenormativa que pretende eliminar esta instancia Ejecutiva, a raíz de lo ocurrido a principios de año con el proyecto Dominga. “Tienen un montón de proyectos parados que están en la fase de reclamación. En general el Comité de Ministros no está sesionando, todo esto a raíz de la crisis que produjo a principio de año el proyecto Dominga, que trajo consecuencias administrativas. Recordemos que el Ejecutivo decidió no acatar el veredicto. Además, hace poco se ingresó un proyecto de ley que deroga el comité, entonces yo veo que la administración central no tiene claro cuál es el rol y el apoyo que da a la instancia, por tanto, ha decidido mantenerlo inoperativo”. El proyecto de la cadena estadounidense Waltmart es, según la compañía, el más grande centro de distribución de toda América Latina, de características mayores al que hoy se encuentra junto a las Lomas de Lo Aguirre en Pudahuel, donde se pretende almacenar y distribuir mercadería para los supermercados Líder, Ekono, y Central Mayorista. La construcción, sin embargo, desde su anuncio en 2016, ha tenido el férreo rechazo de vecinos y autoridades comunales de San Bernardo, que ven en su edificación una serie de perjuicios a su calidad de vida y tranquilidad. Ariel Martínez, presidente del comité de seguridad Lomas de Mirasur, villa colindante a los terrenos del proyecto, indicó que con la estructura de Waltmart aplasta los derechos de vivir en un entorno libre de contaminación de aire, luz, ruido, congestión, que no soportará los más de mil camiones que por día colapsarán el tráfico de una zona ya congestionada. La acusación vecinal es que fueron excluidos del proyecto: “No se realizó una consulta ciudadana, ahora están tratando de comprar a algunos vecinos de San Bernardo con aportes mínimos para clubes deportivos, pero nosotros seguiremos rechazando esto. No puede ser que nos veamos invadidos por miles de camiones, San Bernardo tampoco está en condiciones viales de recibir tal carga de máquinas, más la contaminación ambiental, acústica, lumínica que ya destruyeron todo el hábitat de la flora y fauna del lugar”. Martínez, agregó que, pese a las acciones legales e intentos para detener el proyecto, Waltmart desde hace tiempo está realizando obras menores en el predio. Precisó que, con el movimiento de material, han bloqueado parte de la pasarela que utilizan los vecinos para cruzar la ruta 5 Sur y llegar al único paradero de locomoción colectiva al que pueden acceder, lo que ha provocado la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Policía local. “Waltmart comenzó ya desde hace unos meses a hacer movimientos de tierra, no desratizaron, y nosotros nos llenamos de ratones acá en la Villa. También se han apoderado del espacio público. Yo puse una denuncia porque se tomaron el único paso peatonal disponible para nosotros que llega al paradero, nos dejaron solo 50 centímetros de vereda, salen los camiones de forma violenta, entonces ya se produjo otro conflicto ahí que decantó en el Juzgado de Policía Local, que actualmente se encuentra tramitando la acción legal”. El propio Presidente Sebastián Piñera ha manifestado públicamente estar a favor del proyecto centro de distribución Waltmart El Peñón. Por eso los abogados ya están pensando en futuras acciones judiciales después de una eventual aprobación del Comité de Ministros. El jurista Diego Lillo, quien pertenece a la ONG FIMA, precisó que después de la instancia ejecutiva, está la posibilidad de apelar ante el Tribunal Ambiental de Santiago y como último recurso la Corte Suprema. “Hemos visto que esta mega obra ha sido catalogada como estratégica por parte de Waltmart a nivel internacional, supuestamente es la más grande de Latinoamérica, discutamos si eso debería producir orgullo o no. A nosotros nos gustaría que también la compañía con sede en Estados Unidos, viera como cumplir de mejor forma estándares que tengan relación con la relación que tienen sus construcciones con los vecinos, que a nivel chileno parece no ser una inquietud, y no solo pasa con Waltmart, sino que muchas otras empresas que tienen proyectos igualmente invasivos, si sirve esto para apelar a la ética de estas firmas”, aseveró. Desde la municipalidad de San Bernardo tampoco están conformes, sobre todo después de que la Comisión de Evaluación Ambiental Metropolitana aprobara la construcción del proyecto en una sesión extraordinaria y poco tiempo después, la justicia rechazara los recursos de protección interpuestos por la administración contra el proyecto. La alcaldesa Nora Cuevas reiteró su rechazo al centro de acopio y distribución de mercadería, debido al alto impacto vial que generará. Sin embargo, aseguró se vieron prácticamente obligados a hacerlo, pues la trasnacional supermercadista subsanó todas las observaciones que la Dirección de Obras de la Municipalidad de San Bernardo (DOM), pedía para otorgar el permiso. Así se lo hizo ver la seremi de Vivienda, dando por concluida la disputa. Desde Waltmart Chile, tampoco se manifestaron conformes con la postergación de la votación de su proyecto por parte del Comité de Ministros. Las expectativas de la firma contemplaban que estas instalaciones estuvieran operativas en 2019.

