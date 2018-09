0c3dba0174

101957adf5

Cultura Contra la muerte: Guillermo Núñez y Gonzalo Rojas se unen en la U.de Chile Este lunes el artista, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, inauguró en la Casa Central de la Universidad de Chile, la muestra Contra la muerte. En la ocasión, el pintor conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre aquellas deudas que persisten en el país en materia de DDHH. Abril Becerra Lunes 10 de septiembre 2018 16:20 hrs. Compartir

“Me han traído engañado. Me dijeron que esto sería la inauguración de la muestra, pero se transformó en un homenaje”. Con estas palabras, Guillermo Núñez (88), Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, celebró la exposición Contra la muerte que hasta finales de septiembre se presentará en el Patio Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile (Alameda #1058, Santiago). La exposición comprende 12 piezas que entrelazan las imágenes del artista con textos provenientes del libro Contra la muerte que fue publicado en 1964 por el poeta Gonzalo Rojas. En esta oportunidad, la exhibición también incluye un texto escrito por Núñez. “Gonzalo era el poeta. Ahora, yo me he colado un poco, agregando un escrito que hice. Quería hacer una exposición más compartida”, dijo el artista. “Quería rendir un homenaje a mi amigo Gonzalo Rojas que debe estar furioso bajo tierra. Pero, también quise homenajear a Salvador Allende y a todos los que murieron defendiendo la democracia”, añadió. Contra la muerte se presentó por primera vez en 2006 en la Biblioteca de Santiago y en la Galería Artium. Más tarde fue trasladada al Centro de Arte Moderno de Madrid. Entonces, la muestra también incluyó la realización de 46 libros-objetos. ”La idea partió del poema Contra la muerte, pero luego me fui metiendo en otros mundos: ahí salió este libro. Ahora, una deuda pendiente que tengo con Gonzalo es hacer más de estos libros. De alguna manera tenemos que hacer una publicación más popular”, comentó el artista. Durante la actividad, el artista también reflexionó sobre otros temas. Y es que, más allá del paso del tiempo, aún sigue mirando con ojo crítico la contingencia. ¿Cómo ve que se han abordado las reparaciones de DDHH durante los últimos años? Esa es una deuda que tiene el país, que tenemos todos nosotros con aquellos que fueron torturados, asesinados, expatriados. Otorgar libertades a los reos de Punta Peuco es una acción injusta. Es indigno. En ese sentido, ¿cree que ha existido mucha mano blanda? Desgraciadamente hemos demorado demasiado en sanar esta herida y creo que no vamos a sanar nunca jamás. El 11 de septiembre del 1973 dividió y difícilmente vamos a superar eso. Es un problema complejo. El país dividido es duro y sobre todo porque los responsables no han recibido el castigo que se merecían. Y, ¿cómo ve a las nuevas generaciones de artistas, ¿cree que se han alejado del arte más crítico? Parece que a los jóvenes no les interesa en absoluto los temas más sociales. No veo nombres que se interesen por este problema. Vivimos una realidad un poco desquiciada. Los jóvenes están viviendo una especie de aventura, la plástica de ellos es más bien evasiva, decorativa. No veo a nadie que esté relacionado con estos problemas. Entonces, uno aparece como un viejo ridículo que todavía sigue amarrado al pasado, pero resulta que ese pasado continúa presente. Hacer escuela Durante la actividad, la muestra también fue celebrada por la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Faride Zerán, quien señaló que esta exhibición permite reflexionar sobre “los horrores del ser humano”. Asimismo, subrayó: “También hay que destacar que la exposición se presenta en el patio donde se realizan las actividades en torno a la memoria. Aquí se encuentra una placa donde está el memorial de nuestras víctimas”. Por su parte, Alejandra Araya, directora del Archivo Andrés Bello, señaló que más allá de las reflexiones sobre la muerte, la exhibición también apuesta por la vida. “No es una exposición para iniciados, si no que te habla desde una experiencia que es compartida por todos nosotros y que lamentablemente, puede estar a la vuelta de la esquina. No tenemos garantizada ni la democracia, ni el respeto a los derechos humanos”, agregó. Mientras, el muralista Alejandro “Mono” González, quien también asistió a la actividad, indicó que este es un reconocimiento “justo” para el “maestro” Guillermo Núñez. “Estamos tan presionados por el día a día, por lo cotidiano que muchas veces olvidamos que estas cosas son las que van formando a la gente. Entonces, de pronto hay que detenerse y mirar a estos viejos que han dejado escuela y que han dejado huella. Por lo tanto, debe mostrarse a los jóvenes”, concluyó.

“Me han traído engañado. Me dijeron que esto sería la inauguración de la muestra, pero se transformó en un homenaje”. Con estas palabras, Guillermo Núñez (88), Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, celebró la exposición Contra la muerte que hasta finales de septiembre se presentará en el Patio Ignacio Domeyko de la Casa Central de la Universidad de Chile (Alameda #1058, Santiago). La exposición comprende 12 piezas que entrelazan las imágenes del artista con textos provenientes del libro Contra la muerte que fue publicado en 1964 por el poeta Gonzalo Rojas. En esta oportunidad, la exhibición también incluye un texto escrito por Núñez. “Gonzalo era el poeta. Ahora, yo me he colado un poco, agregando un escrito que hice. Quería hacer una exposición más compartida”, dijo el artista. “Quería rendir un homenaje a mi amigo Gonzalo Rojas que debe estar furioso bajo tierra. Pero, también quise homenajear a Salvador Allende y a todos los que murieron defendiendo la democracia”, añadió. Contra la muerte se presentó por primera vez en 2006 en la Biblioteca de Santiago y en la Galería Artium. Más tarde fue trasladada al Centro de Arte Moderno de Madrid. Entonces, la muestra también incluyó la realización de 46 libros-objetos. ”La idea partió del poema Contra la muerte, pero luego me fui metiendo en otros mundos: ahí salió este libro. Ahora, una deuda pendiente que tengo con Gonzalo es hacer más de estos libros. De alguna manera tenemos que hacer una publicación más popular”, comentó el artista. Durante la actividad, el artista también reflexionó sobre otros temas. Y es que, más allá del paso del tiempo, aún sigue mirando con ojo crítico la contingencia. ¿Cómo ve que se han abordado las reparaciones de DDHH durante los últimos años? Esa es una deuda que tiene el país, que tenemos todos nosotros con aquellos que fueron torturados, asesinados, expatriados. Otorgar libertades a los reos de Punta Peuco es una acción injusta. Es indigno. En ese sentido, ¿cree que ha existido mucha mano blanda? Desgraciadamente hemos demorado demasiado en sanar esta herida y creo que no vamos a sanar nunca jamás. El 11 de septiembre del 1973 dividió y difícilmente vamos a superar eso. Es un problema complejo. El país dividido es duro y sobre todo porque los responsables no han recibido el castigo que se merecían. Y, ¿cómo ve a las nuevas generaciones de artistas, ¿cree que se han alejado del arte más crítico? Parece que a los jóvenes no les interesa en absoluto los temas más sociales. No veo nombres que se interesen por este problema. Vivimos una realidad un poco desquiciada. Los jóvenes están viviendo una especie de aventura, la plástica de ellos es más bien evasiva, decorativa. No veo a nadie que esté relacionado con estos problemas. Entonces, uno aparece como un viejo ridículo que todavía sigue amarrado al pasado, pero resulta que ese pasado continúa presente. Hacer escuela Durante la actividad, la muestra también fue celebrada por la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Faride Zerán, quien señaló que esta exhibición permite reflexionar sobre “los horrores del ser humano”. Asimismo, subrayó: “También hay que destacar que la exposición se presenta en el patio donde se realizan las actividades en torno a la memoria. Aquí se encuentra una placa donde está el memorial de nuestras víctimas”. Por su parte, Alejandra Araya, directora del Archivo Andrés Bello, señaló que más allá de las reflexiones sobre la muerte, la exhibición también apuesta por la vida. “No es una exposición para iniciados, si no que te habla desde una experiencia que es compartida por todos nosotros y que lamentablemente, puede estar a la vuelta de la esquina. No tenemos garantizada ni la democracia, ni el respeto a los derechos humanos”, agregó. Mientras, el muralista Alejandro “Mono” González, quien también asistió a la actividad, indicó que este es un reconocimiento “justo” para el “maestro” Guillermo Núñez. “Estamos tan presionados por el día a día, por lo cotidiano que muchas veces olvidamos que estas cosas son las que van formando a la gente. Entonces, de pronto hay que detenerse y mirar a estos viejos que han dejado escuela y que han dejado huella. Por lo tanto, debe mostrarse a los jóvenes”, concluyó.