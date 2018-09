7690a8cfd5

c1ca0457e1

Derechos Humanos Nacional Política Parlamentarios critican al Canciller por participar en acto de militares (R) en 2015 El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, expuso ese año en una asamblea constituida por cientos de ex uniformados con el fin de concretar un frente único que les permitiera afrontar las múltiples condenas por delitos de lesa humanidad. Congresistas de diversos partidos políticos condenaron el hecho. Rodrigo Fuentes Lunes 10 de septiembre 2018 18:39 hrs. Compartir

Después de la publicación que realizara nuestro medio sobre la participación del actual Canciller Roberto Ampuero en una actividad en defensa de condenados por crímenes de lesa humanidad en 2015, variadas fueron las críticas que cayeron contra el secretario de Estado. Recordemos que el artículo da cuenta que Ampuero fue uno de los expositores en un foro que se realizó, ese año, en Valparaíso, donde participaron 182 militares en retiro, quienes hablaron de una “persecución penal” por parte de tribunales contra ex uniformados involucrados en crímenes cometidos en Dictadura. En la reunión, efectuada poco tiempo después de haber publicado, junto al ex ministro de Cultura Mauricio Rojas, el libro “Diálogo de Conversos”, Roberto Ampuero expresó su apoyo a los ex integrantes de la Fuerzas Armadas. Para la senadora integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, el gobierno debe evaluar la continuidad del Canciller, tomando en cuenta el cargo que representa ante la comunidad internacional. “Es una persona que nunca debió haber ocupado ese cargo por la sensibilidad que tiene en el mundo la violación a los derechos humanos. Por cierto, yo creo que el Presidente debe entrar en una revisión de estos nombramientos porque le hacen mal al país y al Gobierno”, afirmó Para la senadora PPD, el Canciller Roberto Ampuero es lo mismo que el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, quienes -según la parlamentaria- representan a la derecha más dura y reaccionaria, por lo que, afirmó, el Presidente Sebastián Piñera debiera evaluar bien antes de nombrar a sus secretarios de Estado. Al respecto, la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, las declaraciones del jefe de la cartera de Relaciones Exteriores pueden gatillar una renuncia, sin embargo, precisó, el Gobierno fomenta este tipo de conductas. “Precisamente da para una renuncia, pero solamente el Presidente tiene esa facultad. Lo grave es que este Gobierno avale este tipo de declaraciones, que tratan de ocultar una realidad que existió en nuestro país. Creo que el Ejecutivo, y en particular el ministro Ampuero, deberían pedir disculpas como mínimo, con la violación de los derechos humanos no se juega, no se relativiza”, argumentó. En tanto, para la parlamentaria representante del Frente Amplio, Claudia Mix, el ministro Roberto Ampuero debe dar explicaciones por su actuar. La diputada del Partido Poder manifestó su absoluto rechazo y lamentó cualquier declaración que niegue los brutales atropellos contra los derechos humanos ocurridos en Chile durante la dictadura cívico-militar. “Creo que el ministro Ampuero debe dar una explicación a Chile. Debe explicarnos si cree que es justificable que durante la dictadura militar se hayan cometido todas las atrocidades que conocemos. Nada justifica que un dirigente político, siendo incluso un intelectual, se reúna con militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos evaluando el camino que seguiremos como partido y como coalición, esperamos conocer más detalles”, subrayó. Recordemos que el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, aseveró que el Canciller Ampuero está inhabilitado para ejercer su función. Precisó que esta no es la primera vez que el secretario de Estado incurre en esta conducta.

Después de la publicación que realizara nuestro medio sobre la participación del actual Canciller Roberto Ampuero en una actividad en defensa de condenados por crímenes de lesa humanidad en 2015, variadas fueron las críticas que cayeron contra el secretario de Estado. Recordemos que el artículo da cuenta que Ampuero fue uno de los expositores en un foro que se realizó, ese año, en Valparaíso, donde participaron 182 militares en retiro, quienes hablaron de una “persecución penal” por parte de tribunales contra ex uniformados involucrados en crímenes cometidos en Dictadura. En la reunión, efectuada poco tiempo después de haber publicado, junto al ex ministro de Cultura Mauricio Rojas, el libro “Diálogo de Conversos”, Roberto Ampuero expresó su apoyo a los ex integrantes de la Fuerzas Armadas. Para la senadora integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Adriana Muñoz, el gobierno debe evaluar la continuidad del Canciller, tomando en cuenta el cargo que representa ante la comunidad internacional. “Es una persona que nunca debió haber ocupado ese cargo por la sensibilidad que tiene en el mundo la violación a los derechos humanos. Por cierto, yo creo que el Presidente debe entrar en una revisión de estos nombramientos porque le hacen mal al país y al Gobierno”, afirmó Para la senadora PPD, el Canciller Roberto Ampuero es lo mismo que el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, quienes -según la parlamentaria- representan a la derecha más dura y reaccionaria, por lo que, afirmó, el Presidente Sebastián Piñera debiera evaluar bien antes de nombrar a sus secretarios de Estado. Al respecto, la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Emilia Nuyado, las declaraciones del jefe de la cartera de Relaciones Exteriores pueden gatillar una renuncia, sin embargo, precisó, el Gobierno fomenta este tipo de conductas. “Precisamente da para una renuncia, pero solamente el Presidente tiene esa facultad. Lo grave es que este Gobierno avale este tipo de declaraciones, que tratan de ocultar una realidad que existió en nuestro país. Creo que el Ejecutivo, y en particular el ministro Ampuero, deberían pedir disculpas como mínimo, con la violación de los derechos humanos no se juega, no se relativiza”, argumentó. En tanto, para la parlamentaria representante del Frente Amplio, Claudia Mix, el ministro Roberto Ampuero debe dar explicaciones por su actuar. La diputada del Partido Poder manifestó su absoluto rechazo y lamentó cualquier declaración que niegue los brutales atropellos contra los derechos humanos ocurridos en Chile durante la dictadura cívico-militar. “Creo que el ministro Ampuero debe dar una explicación a Chile. Debe explicarnos si cree que es justificable que durante la dictadura militar se hayan cometido todas las atrocidades que conocemos. Nada justifica que un dirigente político, siendo incluso un intelectual, se reúna con militares que cometieron delitos de lesa humanidad. Estamos evaluando el camino que seguiremos como partido y como coalición, esperamos conocer más detalles”, subrayó. Recordemos que el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, aseveró que el Canciller Ampuero está inhabilitado para ejercer su función. Precisó que esta no es la primera vez que el secretario de Estado incurre en esta conducta.