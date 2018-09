Con tiburones los mercados no funcionan 

Gracias a Ciperchile y con crónicas inmediatamente posteriores de medios de prensa independientes se supo cómo Sebastián Piñera, utilizando información privilegiada, compró acciones de la línea aérea Lan, operación bursátil que le generó una cuantiosa utilidad, motivo por el cual una vez detectada la trampa fue sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), oficina pública técnica que ahora se llama Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Como el hombre es sumamente sagaz, sabiendo que su conversación telefónica con sus adláteres en donde los instruía para comprar se grababa, pagó sin chistar la multa cursada por el órgano fiscalizador, suma que correspondía a unos cuantos millones de pesos. Pero, aunque el lector no lo crea, el titular de entonces de la SVS acaba de reconocer que su servicio conocía el delito, pero que la sanción no fue por haber utilizado la “información privilegiada” sino por haber infringido el “deber de abstención”. Está claro que la SVS optó por ser buena persona con Piñera.

El golpe noticioso lo dio el periodista Sergio Jara y lo más sabroso fue la entrevista que le hizo CNN Chile a Francisco Armanet, ex corredor de valores y ex jefe de Banchile, empresa filial del Banco de Chile, que se dedica a este lucrativo tipo de negocios. Después de haber visto el programa en ese canal de televisión nos queda claro que este personaje tiene las puertas cerradas, por lo menos en Chile, para dedicarse profesionalmente a su especialidad, ello porque si bien dijo una verdad conocida por todos, conforme a las insanas prácticas corporativas en este tipo de empresas, se le castiga por entregar valiosos antecedentes que incriminan al jefe.

Armanet dijo lo que todos los relacionados con los mercados saben muy bien, en orden a que el malicioso recurso de la información privilegiada es un delito penado por la ley porque corroe la fe pública y la correcta competencia en el sistema de libre mercado, lo que este columnista majaderamente está denunciando desde hace mucho tiempo en el sector de la construcción inmobiliaria.

Quienes cuidan los intereses de Piñera, partiendo por su leal ministra Cecilia Pérez, argumentan que lo denunciado por el nervioso Armanet, estaba prescrito y que, por ello, ya nadie debe seguir aludiendo ese antiguo incidente pues en el país hay temas más importantes. En todo caso no estamos muy seguros que la norteamericana Securities and Exchange Commission (SEC) esté dispuesta a seguir el camino formulado por dicha ministra, ya que el delito de marras todavía no ha prescrito en los EEUU.

En otro orden de materias, el domingo 2 de septiembre del mes en curso, el diario El Mercurio publicó un editorial titulado “Ajuste impostergable a la ley de Contraloría” en donde expresa su malestar por la labor que desempeña ese órgano fiscalizador. A ese medio de expresión le incomoda que la Contraloría intervenga en materias como concesiones, tarificaciones, inteligencia, urbanismo y otras, terminando así ese editorial : “Ello está agregando grandes sacrificios a la certeza jurídica, al coexistir la CGR con los órganos administrativos sectoriales competentes en esta materias, deviniendo en una suerte de inadecuado suprarregulador de la política pública”. (sic)

Debido a que muchos de sus lectores podrían dar crédito a lo allí informado, le enviamos a la sección cartas de ese medio una rectificación diciéndole que, según su página web la Contraloría es el órgano superior de fiscalización de la Administración del Estado, contemplado en la Constitución Política de la República, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Es esencialmente una entidad que controla la legalidad de los actos de la Administración del Estado y resguarda el correcto uso de los fondos públicos, con independencia del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.