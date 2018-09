7e2fc50a9f

Deportes Universidad de Chile domina el atletismo en las Ligas Deportivas de Educación Superior La representación de nuestra casa de estudios se quedó con el primer lugar por equipos en femenino y masculino. Diario Uchile Miércoles 12 de septiembre 2018 9:32 hrs. Compartir

El equipo de atletismo de la Universidad de Chile, se quedó con la victoria en el segundo zonal centro de esta disciplina en el marco de las Ligas Deportivas Educación Superior efectuado el pasado sábado 8 y domingo 9 de septiembre en el Estadio Mario Recordón, resultado que deja a los azules como los grandes dominadores de la competencia, ya que en el primer semestre también habían subido hasta el lugar más alto del podio. El mérito de la “U” fue doble, pues se quedó con la corona en ambas categorías. Totalizando los puntajes del zonal femenino, más atrás terminaron la Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello, en el segundo y tercer lugar respectivamente. En el registro masculino, en tanto, los dos primeros fueron también UCH y PUC, pero en el tercer lugar se ubicó la Universidad del Bío Bío, que trajo una delegación desde el sur de Chile. Pese a la clara victoria, hubo que esperar hasta el final de la segunda jornada para su confirmación, pues hasta antes de las postas 4×400 femenina y masculina (las dos últimas pruebas en competencia) la PUC aún tenía opción de campeonar. Sin embargo, en la primera de las dos instancias que serían claves para el desenlace, la Universidad Católica no llegó al podio, mientras que la ‘U’ alcanzó el segundo lugar con una arremetida sobre el final de Martina Weil. En la posta de varones, en tanto, los cruzados alcanzaron la segunda ubicación, detrás de la Universidad de Chile, que de esta manera confirmó el título en hombres y mujeres de la competencia.

Con esos resultados, la UCH alcanzó 198 puntos en hombres y 210 en mujeres, sacando una ventaja ostensible sobre la PUC (172 en hombres y 187 en mujeres). Uno de los destacados de la Casa de Bello fue Enzo Faulbaum, ganador de la prueba de 200 metros, quien se mostró contento por el triunfo de la UCH y proyectó lo que resta de temporada. “No estuve en el primer zonal, estaba en Bolivia para los Odesur, así es que vinimos a correr este para clasificar y me fue bien. Hice 21,25, estoy preparando el Sudamericano sub 23. La final de la liga me queda un poco alejada, porque es en noviembre, pero vamos a llegar con el vuelito del Sudamericano.” En tanto, en la Universidad Católica, también valoraron su rendimiento. Esteban Gónzalez, de buena participación, que aportó en varias pruebas para el puntaje incluyendo triunfos en 800 y 1500 metros planos, entregó su testimonio sobre el trabajo colectivo. “Es importante para nosotros conformar un equipo de cara al Nacional. Como somos hartos es difícil relacionarnos todos, pero estos mismos torneos nos permiten eso. En lo personal el gran objetivo ahora es buscar el podio en el Nacional, en las dos pruebas que gané acá”. Por otro lado, dentro de las instituciones que destacaron estuvo la Universidad de Bío Bío, que se quedó con el tercer lugar en la competencia masculina. Uno de los que aportó con preseas fue Camilo Olivares (1º lugar en salto largo), quien habló de la experiencia de venir a Santiago a sumar registro de cara a las finales LDES. “Competí este miércoles en Concepción, pero vine porque se supone que acá hay mejor clima, mejores condiciones. Me fue parecido, pero creo que fueron condiciones un poco extremas, bastante calor igual te afecta y allá me tocó lluvia, entonces los extremos afectan. Esperamos llegar bien al Nacional, vamos a poder entrenar mejor de acá en adelante porque el clima está mejorando allá.”

