Cámara de Diputados abre el camino para un royalty minero en Chile La eventual creación de un royalty para minería del cobre y litio sería una forma de dejar recursos importantes en el territorio, mucho más que el actual impuesto específico. Rodrigo Fuentes Jueves 13 de septiembre 2018 18:54 hrs.

La Cámara de Diputados aprobó y declaró admisible el proyecto que crea un royalty de un 3 por ciento para la minería metálica y no metálica que se desarrolla en el país. La iniciativa, si bien debe pasar otra serie de trámites legislativos antes de convertirse en ley, propone cambios importantes para aumentar la recaudación en beneficio de los propios territorios donde se desarrolla la explotación de recursos mineros. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, explicó que al ser aplicable a la extracción, entregaría muchos más recursos que el actual y “escuálido” impuesto específico a las utilidades. Esteban Velásquez agregó que este es el primer paso para que los territorios que cuentan con zonas mineras sean compensados económicamente de forma directa. “Hasta ahora no ha ocurrido que el Estado de Chile ejerza ese derecho. Prácticamente las mineras públicas, pero particularmente las privadas, que son más del 70 por ciento, no dejan ningún recurso, ningún peso, en razón de los recursos no renovables que se extraen”, afirmó. Valoró igualmente que por amplia mayoría los diputados hayan respaldado que se establezca un royalty como derecho, en beneficio de los habitantes de regiones, donde además existe un impacto negativo por la explotación del mineral y sus residuos. “En el norte sabemos de relaves mineros, agotamiento de los ríos, enfermedades cancerígenas, es decir, un largo listado de zonas de sacrificio en que se han transformado los territorios mineros, y hoy día el parlamento ha tenido a bien respaldar una votación dividida, es cierto, pero aprobar, en definitiva, este proyecto, que es el primer paso en este largo camino que nos hemos encomendado”, subrayó. Si se aprueba en trámites siguientes este proyecto de ley, las mineras que extraen cobre y litio en el país tributarían parte de sus utilidades en las regiones donde desarrollan sus labores de explotación. Con ello, se terminaría con el actual impuesto específico a la minería, reemplazándolo por un royalty a las ventas, tal como ocurre en otros países.

