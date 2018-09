Tres años de la desaparición de José Vergara: familiares piden iniciar nuevas búsquedas en el desierto

“En particular no tengo muchas palabras. Ya son tres años y se me hace imposible pensar que carabineros sacó a mi hermano de la casa y aún no aparece”, comenta Cristina Vergara Espinoza desde el Tribunal Oral en Lo Penal de Iquique este jueves 13 de septiembre, fecha en la que se cumplen tres años de la desaparición de José Vergara tras ser detenido por carabineros, mismos efectivos hoy dados de baja que se encuentran participando de un segundo juicio luego de que la Corte Suprema anulara la primera resolución donde sólo habían sido condenados por detención ilegal.

En pleno desarrollo de este segundo juicio, Cristina Vergara plantea que en vista de la primera resolución del tribunal, “esta vez no queremos encontrarnos con la misma situación, y esperamos que estos jueces hagan justicia y les den una pena ejemplar, para nosotros estar un poco tranquilos de que se está haciendo justicia por nuestro hermano”.

Este mismo día, además, la familia de José Vergara realizará un acto conmemorativo en la Plaza Prat de Iquique, donde anunciarán la realización de nuevas jornadas de búsqueda en el desierto. “Ojalá nos puedan apoyar”, dijo convocando a la comunidad de Iquique y de Alto Hospicio a sumarse.

Detenidos Desaparecidos en democracia

José Vergara fue detenido en su casa ubicada en la comuna de Alto Hospicio el 13 de septiembre del 2015 luego de que familiares solicitaran ayuda a Carabineros para contener una crisis provocada por la esquizofrenia que padecía el joven. Tras la detención, Vergara se encuentra desaparecido.

Inicialmente los cuatro policías que realizaron la detención -Carlos Valencia Castro, Ángelo Muñoz Roque, Abraham Caro Pérez y Manuel Carvajal Fabres, hoy en prisión preventiva- negaron que José Vergara se encontrara en el domicilio e incluso falsearon las comunicaciones radiales con la central de comunicaciones.

Tras el inicio de la investigación, que estuvo a cargo de la justicia militar pero que hoy lleva el Ministerio Público, los policías implicados confesaron que abandonaron al joven en el desierto, en un sitio eriazo camino a Caleta Buena, evidenciando con este caso una práctica denominada como “machetazo” o “dos corto”, procedimiento por el que se saltan los conductos regulares del procedimiento de Carabineros y abandonan a los detenidos en sitios eriazos del desierto.

El caso se suma al de José Huenante, joven de 16 años desaparecido desde el 5 de septiembre del 2005 tras ser detenido por una patrulla policial en Puerto Montt y el de Hugo Arispe en Arica, desaparecido desde el 14 de enero de 2001 desde la cárcel de Acha, todos detenidos desaparecidos en democracia.