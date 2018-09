51bf6c5c6d

Derechos Humanos Caso José Vergara: Condenan a cuatro excarabineros por delito de secuestro simple Pese a la gravedad del delito perpetrado por los ex uniformados, éstos podrían cumplir su condena fuera de prisión, al tratarse, a juicio del tribunal, de un secuestro simple y no calificado. José Vergara se encuentra desaparecido desde el 13 de septiembre de 2015 tras ser detenido por personal policial en la comuna de Alto Hospicio. Andrea Bustos C. Jueves 20 de septiembre 2018 14:38 hrs.

El Tribunal Oral en lo Penal de Iquique declaró culpables a los ex carabineros Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Abraham Caro y Manuel Carvajal por el delito de secuestro simple en el caso de José Vergara en 2015 en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá. El joven de 22 años sufría de esquizofrenia y fue detenido en su casa el 13 de septiembre de 2015, luego de que su familia pidiera la ayuda de Carabineros para contener una crisis provocada por su enfermedad. Sin embargo, luego de la detención José desapareció. Cristina Vergara, hermana del joven, comentó a nuestra emisora que la decisión del tribunal los decepcionó, pues bajo ese delito las penas que eventualmente pueden recibir los ex uniformados son una burla para su familia. “Con todo lo que nos ha pasado los jueces no nos creen y defienden a sus carabineros. Estamos otra vez expuestos a que nos sigan pisoteando. Queríamos una condena ejemplar, pero nos pusieron un disco pare en frente y ahí quedamos”, señaló. Además, dijo que la justicia de nuestro país deja mucho que desear y que evaluarán que otras posibles acciones legales seguirán luego de que se conozca la sentencia. Este juicio fue el segundo realizado en el caso, ya que en una primera instancia solo se determinó culpabilidad por detención ilegal y no por secuestro, sentencia que fue anulada por la Corte Suprema el pasado 28 de junio. Matías Ramírez, abogado defensor de la familia, señaló “que el tribunal haya dado por establecida la liberación y condenado por secuestro simple nos parece irrisorio y no se condice con lo dicho por la Corte Suprema tiempo atrás al acoger nuestro recurso de nulidad, donde claramente establecía que estamos ante un secuestro calificado y debían ser condenados los carabineros por ese delito”. El querellante también comentó que con esta resolución el Estado le falla nuevamente a la familia de José Vergara y confirmó que una vez que se conozca la sentencia determinarán que acciones legales tomar, ya sea de forma nacional o internacional, para proteger los derechos de la familia. El abogado explicó que, al aplicar el secuestro simple en esta causa se entiende que José Vergara fue liberado por los ex carabineros, sin embargo, aclaró que durante la investigación no se pudo comprobar que esto haya sido así, por lo que con la lectura de la sentencia se podrá dilucidar bajo qué criterio y argumentos los jueces tomaron su decisión. Agregó que no se pudo aplicar la calificación se desaparición forzada porque en Chile no se ha legislado sobre su aplicación, y, además, los jueces no quisieron hacer un control de convencionalidad, hecho que también debe aclararse con la lectura de la sentencia. El próximo 28 de septiembre se conocerán las penas que deberán cumplir los cuatro condenados por este caso y según indicó Ramírez, lo más probable es que los inculpados puedan acceder a algún tipo de beneficio y cumplan lo que les resta de condena en libertad.

