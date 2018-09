Coordinadora No + AFP convoca a nueva manifestación nacional

72c690c358

La Coordinadora No + AFP informó este viernes de una nueva convocatoria a nivel nacional a realizarse el próximo miércoles 24 de octubre para manifestarse en contra del actual sistema previsional, así como la iniciativa que será anunciada por el Ejecutivo dentro de los próximos días. Así lo expresó su vocero, Luis Mesina quien reiteró que las movilizaciones en contra de las aseguradoras de fondos previsionales no cesarán hasta que existan cambios profundos en el sistema. “Si no hacemos actitudes que sean necesarias y convenientes, este sistema no nos va a mejorar las pensiones, por eso estamos llamando responsablemente para que el 24 de octubre, estamos a más de un mes de tiempo, trabajemos organizándonos, unificándonos, para hacer sentir a las autoridades de este país que han desdeñado la demanda social, sientan que no vamos a parar hasta restituir este derecho tan importante como es la seguridad social”. Asimismo, el líder de la organización tuvo palabras para referirse al proyecto de reforma al sistema de pensiones que sería ingresado a principios de octubre. Sobre este punto el dirigente fue categórico en que se rechazará cualquier propuesta cuyo eje principal sea la capitalización individual. “Llevan tantos años con todos los recursos públicos del Estado, haciendo estudios, evaluando y se dan cuenta que no pueden mejorar el sistema? Este sistema no se puede mejorar porque es un sistema que fue concebido para propósitos diametralmente opuestos y que sólo puede mejorar en la medida que acabemos con el principio fundamental que se sustenta que es la capitalización y avancemos hacia formas de solidaridad reales”. Cabe recordar que el actual Gobierno descartó respaldar la reforma previsional impulsada por la administración anterior. En su lugar, el Presidente Sebastián Piñera anunció el envío de un proyecto que entre otras cosas, aumenta la cotización con cargo al empleador en un 4%, lo que iría íntegramente a las cuentas individuales de los y las cotizantes.

