c7b9019fae

cb044b068b

Derechos Humanos Medio Ambiente Nacional Colegio Médico cataloga como error grave fin de alerta amarilla en Quintero La tarde del viernes el colegio de profesionales hizo un llamado a la paralización total de las actividades de las empresas contaminantes de la zona, mientras este sábado dirigentes comunales denuncian que a pocas horas de la decisión del gobierno, ya se registraban nuevos casos de intoxicados. Claudia Carvajal G. Sábado 22 de septiembre 2018 9:16 hrs. Compartir

“El Gobierno casi no ha actuado. No ha actuado de manera tardía sino de manera casi infantil, como una persona que no tiene conocimiento sobre la materia”, aseguró el presidente del Departamento del Medioambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, este sábado a Radio Cooperativa, luego de la decisión del Ejecutivo de suspender la alerta amarilla y anunciar que este lunes se reinician las clases en los establecimientos educacionales de Puchuncaví y Quintero. Para el médico de la Universidad de Chile, el levantamiento de la alerta constituye una falta grave ya que, en el lapso transcurrido, se tomó conocimiento de al menos 10 intoxicaciones. “El problema más grave es que aunque haya concentraciones más bajas de gases tóxicos, estos aún producen efectos sobre el feto a través de la mujer embarazada. Estos cambios, sutiles y bioquímicos, condicionan el desarrollo de enfermedades más tarde en la vida” aseveró el especialista. Tchernitchin también señaló que el Colegio Médico propuso al gobierno que se evacue del lugar a mujeres embarazadas y a los niños pequeños debido a la posibilidad que “quedan secuelas que aparecerán más tarde en la vida”. El representante de los médicos expresó que la situación reviste un carácter de suma gravedad y aseguró que es necesario “declarar la zona de catástrofe para Quintero y Puchuncaví, lo que implica suspender las faenas de las empresas presentes en la zona hasta que se establezca el origen de la fuga -que aún no se detecta- y se demuestre que no hay riesgo de ningún elemento tóxico”. Asimismo, el médico relevó la necesidad de “disponer de información fidedigna y permanente sobre los niveles de contaminación en la zona” e hizo un llamado para que el lugar cuente con equipos de monitoreo capaces de medir en forma continúan trasparente y pública todos los gases y sustancias presentes en el ambiente. ” Requerimos homologar las normas chilenas para los compuestos y elementos tóxicos a las normas vigentes de la OMS o de la Unión Europea para aire, agua y suelo porque en este momento las normas son muy permisivas o ni siquiera existen”, puntualizó Tchernitchin De acuerdo a información entregada por los dirigentes sociales de las comunas afectadas, hasta este sábado ya se contaban 12 casos de intoxicación que están siendo atendidos en el Hospital de Quintero, uno de ellos sería una menor de edad de 12 años que se encuentra internada en el centro asistencial.

“El Gobierno casi no ha actuado. No ha actuado de manera tardía sino de manera casi infantil, como una persona que no tiene conocimiento sobre la materia”, aseguró el presidente del Departamento del Medioambiente del Colegio Médico, Andrei Tchernitchin, este sábado a Radio Cooperativa, luego de la decisión del Ejecutivo de suspender la alerta amarilla y anunciar que este lunes se reinician las clases en los establecimientos educacionales de Puchuncaví y Quintero. Para el médico de la Universidad de Chile, el levantamiento de la alerta constituye una falta grave ya que, en el lapso transcurrido, se tomó conocimiento de al menos 10 intoxicaciones. “El problema más grave es que aunque haya concentraciones más bajas de gases tóxicos, estos aún producen efectos sobre el feto a través de la mujer embarazada. Estos cambios, sutiles y bioquímicos, condicionan el desarrollo de enfermedades más tarde en la vida” aseveró el especialista. Tchernitchin también señaló que el Colegio Médico propuso al gobierno que se evacue del lugar a mujeres embarazadas y a los niños pequeños debido a la posibilidad que “quedan secuelas que aparecerán más tarde en la vida”. El representante de los médicos expresó que la situación reviste un carácter de suma gravedad y aseguró que es necesario “declarar la zona de catástrofe para Quintero y Puchuncaví, lo que implica suspender las faenas de las empresas presentes en la zona hasta que se establezca el origen de la fuga -que aún no se detecta- y se demuestre que no hay riesgo de ningún elemento tóxico”. Asimismo, el médico relevó la necesidad de “disponer de información fidedigna y permanente sobre los niveles de contaminación en la zona” e hizo un llamado para que el lugar cuente con equipos de monitoreo capaces de medir en forma continúan trasparente y pública todos los gases y sustancias presentes en el ambiente. ” Requerimos homologar las normas chilenas para los compuestos y elementos tóxicos a las normas vigentes de la OMS o de la Unión Europea para aire, agua y suelo porque en este momento las normas son muy permisivas o ni siquiera existen”, puntualizó Tchernitchin De acuerdo a información entregada por los dirigentes sociales de las comunas afectadas, hasta este sábado ya se contaban 12 casos de intoxicación que están siendo atendidos en el Hospital de Quintero, uno de ellos sería una menor de edad de 12 años que se encuentra internada en el centro asistencial.