Nacional Política Cristián Cuevas: debate en el Frente Amplio ha tenido "un inaceptable tono cupular" El dirigente sindical publicó una carta donde expresó su preocupación por los problemas que ha enfrentado el conglomerado durante las últimas semanas. Según el militante de Nueva Democracia, no hay que perderse de la idea central: "la conformación de un bloque político que gobierne Chile con el propósito de superar el neoliberalismo". Diana Porras Domingo 23 de septiembre 2018 10:35 hrs.

“Se equivocan quienes pretenden reducir la diversidad del Frente Amplio a un esquema dicotómico de dos almas”. Así lo advirtió Cristián Cuevas, militante de Nueva Democracia. Durante los últimos días, numerosos dirigentes han analizado la situación interna del conglomerado luego de agitados escenarios. Entre ellos, las diferencias de opinión en materias internacionales y la polémica que terminó con la renuncia de la diputada (PH), Pamela Jiles, a la presidencia de la Comisión de Familia y Adulto Mayor de la Cámara de Diputados. Reconociendo las tensiones en el bloque, Cuevas decide entrar al debate con “prudencia”. “Quienes estamos en contacto con la base del Frente Amplio sabemos que reducir nuestras diferencias a dos sectores (uno moderado y otro más radicalizado de izquierda) es una falta de respeto” advirtió el dirigente sindical. Para Cristian Cuevas, convergen luchas e identidades diversas que “desbordan el eje derecha-izquierda”. ¿Cuáles son? Feminismo, diversidad sexual, ambientalismo, causa mapuche, NO + AFP, movimientos estudiantiles, sindicales, entre otros. Y en esta convergencia, según el militante de Nueva Democracia, no hay que perderse de la idea central: “la conformación de un bloque político que gobierne Chile con el propósito de superar el neoliberalismo”. La renuncia de Pamela Jiles, el pasado 5 de septiembre, se anunció justo un día después de que Vlado Mirosevic (Liberal) hiciera lo mismo en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Esta situación ha sido debatida en la Mesa Nacional del Frente Amplio durante las últimas semanas. Una instancia que no ha estado ajena a cuestionamientos porque en julio pasado este espacio se anunció solo con la presencia de las fuerzas parlamentarias del conglomerado. Esto, provocó la incomodidad de las organizaciones restantes. En este contexto, Cuevas afirma que la tarea histórica del Frente Amplio es construir una mayoría social. Con ese objetivo, asegura “que nadie sobra”. Además, deja ver otra preocupación. “El debate de los últimos días en el Frente Amplio ha tenido un inaceptable tono cupular, alimentado por la prensa hegemónica, y que va en la dirección contraria de la forma de hacer política que tratamos de imponer” agrega en esta carta pública a los militantes del FA. Para asumir los próximos desafíos con miras a una gobernanza futura, es necesario implementar mecanismos de deliberación interna donde estén representados todos y todas, y no solo “las direcciones políticas”. El dirigente llamó a no perderse: “no construimos el Frente Amplio para consumar maquinaciones políticas a espaldas del pueblo”. Y el objetivo “nos obliga, a construir una unidad política”. Según Cuevas, no se trata una unidad ingenua porque se debe madurar la forma de hacer política para enfrentar y gestionar “nuestras inevitables contradicciones”. La semana pasada, el diputado Gabriel Boric (Movimiento Autonomista) respondía la siguiente pregunta: ¿es sostenible mantener en el tiempo una coalición con este nivel heterogeneidad? “Depende de los objetivos que se tengan. Creo que si hay algo que une al FA, y que hace que converja desde PL hasta Igualdad, es la necesidad de una profundización democrática en Chile. En eso estamos todos de acuerdo. Ese objetivo estratégico no está puesto en duda. Lo que tenemos que definir en el Congreso del FA son los mínimos comunes estratégicos, no coyunturales, que permiten tener una coalición” dijo en entrevista con Radio Universidad de Chile. Al parecer, el debate está recién empezando. Este lunes 24 de septiembre, en tabla del consejo ejecutivo del conglomerado estaría el análisis de las fuerzas que lo componen. Según publica este domingo Reportajes de La Tercera, por primera vez, se abordará la permanencia de los movimientos que se han denominado como “más de izquierda o radicalizados”. Citando que la directiva del Partido Liberal se reunió el pasado jueves 20 y puso énfasis en esta idea de las dos almas. Si el foco es superar el neoliberalismo, Cristián Cuevas asegura: “sabemos que enfrentará la más férrea oposición de intereses nacionales e internacionales altamente comprometidos en hacer lo posible para que no haya ninguna transferencia de poder al mundo popular, del trabajo, y a las capas medias precarizadas de nuestra sociedad”. Imagen de portada. Foto archivo de “Nueva Democracia”

