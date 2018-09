d8953ff5cc

Huenchumilla y Plan Impulso Araucanía: "Esto no es un acuerdo, es solo una proposición del gobierno" Lunes 24 de septiembre 2018

Varias son las reacciones que ha causado el anuncio del Plan Impulsa Araucanía, incluido en el Acuerdo por la Paz en la Araucanía, uno de los cinco Acuerdos Nacionales presentados por el presidente Sebastián Piñera al asumir su segundo mandato. Diversos parlamentarios de oposición y algunas comunidades mapuches de la zona han manifestado preocupación frente a algunos aspectos de la propuesta, entre ellos está el senador DC Francisco Huenchumilla, quien acudió a la ceremonia de presentación en Temuco. Frente al anuncio, el parlamentario señaló que “esta es una cueca que recién empieza”, pues dijo que aún queda mucho por revisar y aclarar, ya que la información entregada ha sido muy escasa. El ex intendente de la Araucanía comentó con nuestro medio las ideas y el acto realizado, y valoró que el mandatario haya trabajado en este Acuerdo en sus primeros meses de gobierno. Agregó que precisamente la ceremonia realizada, aunque solo se trató algo simbólico, es una acción que ningún mandatario de centro izquierda había querido realizar. “Por primera vez en democracia un presidente viene aquí, presenta un plan integral para la Araucanía y es un presidente de derecha que se atreve a venir acá y decir este es mi plan. El plan puede ser discutible, podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el hecho político es que hay un plan y lo veremos en la práctica”, comentó. Además, destacó de la propuesta el reconocimiento constitucional y la ley de cuotas para mayor participación política. Sin embargo, afirmó que “no me compró todo el cuento porque tengo que conocer la letra chica del plan”. El parlamentario indicó que le gustaría que se den a conocer lo antes posible los detalles de implementación, pues muchas propuestas generan dudas y desconfianzas. Entre ellas mencionó el arredramiento de tierras, frente a lo que dijo no estar de acuerdo y que espera conocer pronto cómo se dispondrá dicha autorización de negociar las tierras. “Yo no estoy de acuerdo con esa medida, pero quiero leer el documento, yo sólo he escuchado el discurso del presidente. No se cómo viene, y por lo tanto van a existir muchísimas cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y por eso lo único que rescato es el punto político”, explicó el militante DC. Además, criticó el financiamiento ofrecido por el Presidente, pues afirmó que es erróneo disponer de dinero para tantos años cuando los presupuestos futuros no dependerán de su mandato. “Del tema de financiamiento, por ejemplo, tengo muchas dudas, es muy difícil comprometer un financiamiento por ocho años cuando tú gobiernas cuatro. No puedes comprometer inversión privada cuando no la puedes asegurar por ley, todo eso es discutible”. Sobre dicha propuesta, el Presidente anunció que invertirán más de 8 mil millones de dólares entre el período de 2018 a 2026, dinero que estará repartido entre diferentes ministerios para diversas mejoras de obras y políticas públicas para la región. Por otra parte, señaló que el nombre general que se la ha dado a este proceso de Acuerdo por la Paz en la Araucanía, es una denominación errónea, pues muchas comunidades y actores del mundo indígena quedaron marginados de la discusión. “Esto no es un acuerdo, esta es una proposición del gobierno, el gobierno le pone acuerdo porque es una aspiración que tienen de acuerdo, pero es simplemente un plan político. Si se quiere lograr la paz tendrá que pasar mucha agua bajo el puente porque requiere de muchos diálogos y diálogos con todos los sectores naturalmente”.

