Derechos Humanos Justicia Nacional Política La muerte de Joane Florvil y el lejano escenario del nunca más A casi un año del fallecimiento de la joven madre haitiana, debido acontecimientos cargados por la ignorancia, arbitrariedades y el racismo, entrevistamos a distintos actores, quienes nos dieron su opinión sobre los derechos de las personas migrantes y las iniciativas oficiales tendientes a que hechos como el ocurrido en septiembre de 2017 no se vuelvan a repetir. Rodrigo Fuentes Lunes 24 de septiembre 2018 18:43 hrs.

En esta última semana de septiembre se conmemorará un año de la muerte de Joane Florvil, mujer de origen haitiano que falleció mientras enfrentaba un proceso judicial por el supuesto abandono de su hija, y que posteriormente los hechos se encargaron de desmentir tajantemente. Suceso trágico desencadenado por una serie de negligencias. La principal fue no comprender a la mujer y malinterpretar el hecho de que dejara a la menor al cuidado de un guardia de un servicio público, lo que habría configurado el delito de abandono según estimó el Quinto Juzgado de Garantía de Santiago. Los medios no tardaron en lapidar a Joane Florvil, esbozando titulares como “abandono infantil”, “guagua botada”, y dando paso a otros temas como “leyes anti-inmigración”, “los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo”. Reacciones ciegas sin haber investigado el caso y sordos ante la familia de la joven que clamó justicia. Ante la impotencia de no poder comunicarse con los carabineros para esclarecer los hechos y estando detenida, la versión oficial de la institución señala que la mujer se habría dado innumerables golpes en la cabeza. Los uniformados desmintieron brutalidad o maltrato en esas horas que permaneció recluida e informaron que fue trasladada a la Posta Central, donde estuvo 30 días internada, para luego fallecer según el parte médico debido a una hepatitis. Dos meses después de su muerte se estableció judicialmente la inocencia de Joane Florvil y recién en mayo pasado, su cuerpo fue repatriado a Haití, luego de permanecer por aproximadamente ocho meses en el Servicio Médico Legal. Después de casi un mes en la Casa Nacional del Niño, la hija de Joane, por orden del Tribunal de Familia de Pudahuel, fue entregada por el Sename a su padre, Wilfrid Fidele. Este miércoles, la “Articulación de organizaciones migrantes y chilenas por los derechos humanos”, se reúnen para conmemorar un año de la muerte de Joane Florvil y de denunciar la persistencia de violencia y transgresiones a los DD. HH a la población migrante. Esto, como un tema transversal y de interés nacional y no sólo de las comunidades afectadas directamente. La organización integrada por más de treinta entidades estudiantiles, migrantes, feministas, de trabajadores, de memoria, entre otras, anunciarán la realización de una movilización este domingo 30 de septiembre, bajo el lema “Dignidad, justicia y humanidad para todas y todos. Basta de silencio, indiferencia e indolencia”. El caso de la joven madre haitiana es inolvidable para la familia, y para las ONGs que trabajan por los derechos de los migrantes esperan que se pueda concretar un cambio de conciencia de la ciudadanía y un giro en las políticas institucionales en el país. Lo que vivieron los cercanos a Joane fue como estar meses en el infierno. Así lo manifestó en entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, Roxana Florvil-Gómez, cuñada en Chile de la fallecida madre de origen haitiano. Indicó que la estigmatización, el racismo que todavía se ejerce en Chile contra las personas afrodescendientes y que cuentan con precarios recursos económicos, siguen sucediendo en el ámbito de la sociedad y en sus instituciones que, según ella, aún no están preparadas para manejar situaciones similares. Roxana Florvil-Gómez aseveró que Joane falleció por ser mujer, negra, migrante y pobre. “Si ella hubiera sido rubia y con acento ruso otra cosa habría pasado. Ellos mismos sin consulta alguna, dentro de su criterio, dijeron culpable y la trataron de la peor manera, entonces esa vulneración de derechos de madre, también fue ejercida contra su bebé. La menor lloraba intensamente ya que necesitaba su leche, sin embrago, Carabineros nunca accedió a que amamantara a su hija, se vulneraron los derechos de ambas, porque eran negras, migrantes, y los migrantes acá casi no tienen derechos, porque era mujer, y pobre”, afirmó. Deudas Pendientes Al respecto, el secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardoza, indicó que el caso de Joane resume en un hecho trágico las múltiples vulneraciones y violencia que sufren a diario las personas de origen extranjero en nuestro país. Precisó que el suceso fatal no sirvió como ejemplo para las autoridades e instituciones, ya que a un año de su fallecimiento se siguen repitiendo situaciones deplorables, irregulares, denigrantes y humillantes. “La regularización no es un registro, una regularización es una instancia que les permite a las personas adecuarse a la realidad del país y poder desarrollarse contribuyendo en condiciones de igualdad de derechos. Nos preocupa el enfoque que se le está dando a discusión de la ley en el Congreso. Desde el Ejecutivo hemos escuchado muchas veces que no tienen un enfoque pro persona con respecto al tema migratorio y más bien tienen un enfoque de seguridad nacional o de restricción”, argumentó. Avances en políticas migratorias Para el jefe del Departamento de Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio, la actual administración, con la presentación de la prenormativa en el Congreso, ha asumido el rol de perfeccionar la actual legislación que data de la década de los ochenta. Argumentó que el proyecto contiene más de 170 artículos, entre los cuales se encuentra la creación del Consejo de Ministros de Política Migratoria, donde carteras directamente relacionadas con lo social, tendrán un rol preponderante para concretar iniciativas de mejoras con alto impacto social. Álvaro Bellolio calificó como prejuiciosas a aquellas organizaciones migrantes, quienes, según él, solo buscan defender el estatus quo. “Hay prejuicios de algunas organizaciones que buscan defender el estatus quo, organizaciones menores, poco representativas, que promueven la irregularidad, que vemos en ellas la desidia que generó más de 250 mil personas que se encontraban en Chile de forma irregular. Creemos que es momento de terminar con este tipo de prejuicios, entendiendo que tenemos una ley que lleva cinco años de discusión en el Parlamento, 20 meses de discusión previa, once capítulos distintos, y que justamente ahora tenemos elecciones del nuevo Consejo de la Sociedad Civil, donde esperamos trabajar con aquellas instancias que sí se han mostrado abiertas a colaborar y no algunas instituciones poco representativas que no actúan, no aportan en nada durante los últimos cuatro años”, subrayó. El jefe del Departamento de Extranjería y Migración, agregó que se está creando una política integral, que también incluye derechos sociales y que ha tenido un apoyo transversal en el Congreso Nacional. Donde otros ministerios como el de Desarrollo Social, Vivienda, Justicia y Derechos Humanos tendrán un rol preponderante para aplicar la normativa que mejorará las oportunidades y las redes para las personas migrantes en el país.

