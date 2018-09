d8953ff5cc

342343f965

Nacional Pablo Vidal: “La acusación de Venezuela es extremadamente grave” El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados conversó con Radio Universidad de Chile sobre la acusación del gobierno venezolano a raíz de la posible participación de diplomáticos chilenos en el fallido atentado a Nicolás Maduro el pasado 4 de agosto. Al respecto señaló que si la denuncia es cierta, es extremadamente grave, y en caso contrario, las autoridades del país caribeño cometieron una irresponsabilidad tremenda. Camilo Villa J. Lunes 24 de septiembre 2018 17:56 hrs. Compartir Roberto Ampuero: Acusación de Venezuela es una irresponsabilidad extrema

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, la relación entre Chile y el país caribeño se ha tensionado progresivamente. Prueba de ello, es la participación de nuestro país en el llamado Grupo de Lima y, posteriormente, la decisión de Sebastián Piñera de no tener embajador en la nación petrolera, sin embargo, el punto más delicado de la relación llegó este domingo, cuando el ministro de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, pidió al gobierno de Sebastián Piñera aclarar la supuesta participación de diplomáticos chilenos en el fallido atentado contra Maduro el 4 de agosto pasado. Las reacciones chilenas no se hicieron esperar y, este lunes, la Cancillería entregó una nota de protesta al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, calificó la acusación del gobierno venezolano como una “irresponsabilidad extrema”. Sobre este tema, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, tildó de “extremadamente grave” la acusación de Venezuela, tomando en cuenta, además, que los funcionarios que se desempeñan en la Embajada de Chile en Caracas no están allí por afinidades políticas con el ejecutivo chileno, sino porque son diplomáticos de carrera y, por tanto, el derecho a la duda toma mayor fuerza. “Hoy esa Embajada tiene una representación diplomática que es principalmente funcionarios de carrera. Son personas que han tenido otras asignaciones en otros países, personas que hoy están representando a Chile ahí, son profesionales que han estudiado para ser diplomáticos, por lo tanto no estamos hablando de una representación política. Me parece que la acusación que hace el ministro (Jorge) Rodríguez de Venezuela es extremadamente grave”. Vidal criticó el actuar del Ejecutivo de Venezuela en el sentido de que semejante denuncia no debe realizarse a través de los medios de comunicación como se hizo, sino a través de los respectivos ministerios implicados. “Me preocupa, porque creo que no son los canales formales. Si efectivamente existe la sospecha de que algo tan grave como lo que ellos acusan ocurrió, este se debió haber comunicado inmediatamente a través de las cancillerías y se debe investigar. Por lo tanto lo que yo espero es que Cancillería chilena y venezolana se contacten, que esto se investigue, que se indague. De ser cierto me parece extremadamente grave y de no ser cierto me parece una irresponsabilidad haberlo hecho público de esta manera”. Por lo mismo, el legislador dijo que declaraciones “vox populi” como las sostenidas por el ministro Jorge Rodríguez generan polémica innecesaria y que no favorece a ninguno de los dos países. Consultado sobre el desempeño del gobierno chileno en materia internacional, Pablo Vidal dijo que el Ejecutivo ha tenido conductas erradas y que deben ser corregidas, como, por ejemplo, el hecho de condenar violaciones de derechos humanos en ciertos países y no en otros, como Estados Unidos, donde el presidente Piñera se reunirá con Donald Trump sin ningún tipo de miramientos. “No estoy de acuerdo con la decisión de no tener embajador en Venezuela, creo que se es muy enérgico a la hora de apuntar con el dedo las violaciones de derechos humanos en algunos países las cuales yo también condeno, pero creo que también se es complaciente cuando se trata de otros países como, por ejemplo, China o Estados Unidos. Saber que el presidente Piñera se reunirá con Donald Trump a sabiendas que Trump quiere modificar el Tratado de las Flores para encarcelar niños mexicanos -como ya lo hizo hace algunas semanas- me parece que también requiere de una denuncia fuerte por parte de nuestro país de que es inaceptable esa violación de derechos humanos en Estados Unidos. No es grave solo cuando ocurre en algunos países, es grave cuando ocurre en cualquier país, y ese tipo de decisiones son responsabilidad del Gobierno y espero que el canciller pueda tener más claridad”. Al respecto, pidió más claridad al canciller Ampuero y, que efectivamente, el Ejecutivo condene a gobiernos de izquierda y de derecha. Pablo Vidal llegó a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores luego de la bullada renuncia de Vlado Mirosevic a raíz de sus críticas a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Aquel episodio se sumó a los ya numerosos desencuentros que el Frente Amplio ha debido enfrentar desde su creación. En ese sentido, Vidal dijo que la coalición de oposición es nueva y, por lo tanto, está en formación. Así, tener distintas visiones en determinados temas es parte de un proceso natural, aunque recalcó que son las coincidencias las que se imponen a las diferencias. “Yo creo que el Frente Amplio ha sido, quizás, excesivamente transparente en comunicarle a Chile nuestras diferencias y, a lo mejor, hemos sido poco audaces en demostrar la gran unidad que tenemos a la hora de actuar sobre las materias que ocurren en Chile. Somos una coalición que es nueva, que se está formando y que, claro, hemos generado polémica por algunas de nuestras diferencias, pero nuestro actuar como bloque ha sido muy consistente. Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo en cómo le mostramos cada vez más a Chile aquello que nos une y dejamos un poco más en casa aquellas cosas que tenemos que resolver entre nosotros”. Para demostrar la unidad del bloque, el parlamentario aludió a un estudio realizado por la Universidad de Concepción y que demostró que el Frente Amplio es el conglomerado más homogéneo a la hora de votar, imponiéndose a Chile Vamos y a la ex Nueva Mayoría.

Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, la relación entre Chile y el país caribeño se ha tensionado progresivamente. Prueba de ello, es la participación de nuestro país en el llamado Grupo de Lima y, posteriormente, la decisión de Sebastián Piñera de no tener embajador en la nación petrolera, sin embargo, el punto más delicado de la relación llegó este domingo, cuando el ministro de comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, pidió al gobierno de Sebastián Piñera aclarar la supuesta participación de diplomáticos chilenos en el fallido atentado contra Maduro el 4 de agosto pasado. Las reacciones chilenas no se hicieron esperar y, este lunes, la Cancillería entregó una nota de protesta al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, calificó la acusación del gobierno venezolano como una “irresponsabilidad extrema”. Sobre este tema, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, tildó de “extremadamente grave” la acusación de Venezuela, tomando en cuenta, además, que los funcionarios que se desempeñan en la Embajada de Chile en Caracas no están allí por afinidades políticas con el ejecutivo chileno, sino porque son diplomáticos de carrera y, por tanto, el derecho a la duda toma mayor fuerza. “Hoy esa Embajada tiene una representación diplomática que es principalmente funcionarios de carrera. Son personas que han tenido otras asignaciones en otros países, personas que hoy están representando a Chile ahí, son profesionales que han estudiado para ser diplomáticos, por lo tanto no estamos hablando de una representación política. Me parece que la acusación que hace el ministro (Jorge) Rodríguez de Venezuela es extremadamente grave”. Vidal criticó el actuar del Ejecutivo de Venezuela en el sentido de que semejante denuncia no debe realizarse a través de los medios de comunicación como se hizo, sino a través de los respectivos ministerios implicados. “Me preocupa, porque creo que no son los canales formales. Si efectivamente existe la sospecha de que algo tan grave como lo que ellos acusan ocurrió, este se debió haber comunicado inmediatamente a través de las cancillerías y se debe investigar. Por lo tanto lo que yo espero es que Cancillería chilena y venezolana se contacten, que esto se investigue, que se indague. De ser cierto me parece extremadamente grave y de no ser cierto me parece una irresponsabilidad haberlo hecho público de esta manera”. Por lo mismo, el legislador dijo que declaraciones “vox populi” como las sostenidas por el ministro Jorge Rodríguez generan polémica innecesaria y que no favorece a ninguno de los dos países. Consultado sobre el desempeño del gobierno chileno en materia internacional, Pablo Vidal dijo que el Ejecutivo ha tenido conductas erradas y que deben ser corregidas, como, por ejemplo, el hecho de condenar violaciones de derechos humanos en ciertos países y no en otros, como Estados Unidos, donde el presidente Piñera se reunirá con Donald Trump sin ningún tipo de miramientos. “No estoy de acuerdo con la decisión de no tener embajador en Venezuela, creo que se es muy enérgico a la hora de apuntar con el dedo las violaciones de derechos humanos en algunos países las cuales yo también condeno, pero creo que también se es complaciente cuando se trata de otros países como, por ejemplo, China o Estados Unidos. Saber que el presidente Piñera se reunirá con Donald Trump a sabiendas que Trump quiere modificar el Tratado de las Flores para encarcelar niños mexicanos -como ya lo hizo hace algunas semanas- me parece que también requiere de una denuncia fuerte por parte de nuestro país de que es inaceptable esa violación de derechos humanos en Estados Unidos. No es grave solo cuando ocurre en algunos países, es grave cuando ocurre en cualquier país, y ese tipo de decisiones son responsabilidad del Gobierno y espero que el canciller pueda tener más claridad”. Al respecto, pidió más claridad al canciller Ampuero y, que efectivamente, el Ejecutivo condene a gobiernos de izquierda y de derecha. Pablo Vidal llegó a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores luego de la bullada renuncia de Vlado Mirosevic a raíz de sus críticas a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Aquel episodio se sumó a los ya numerosos desencuentros que el Frente Amplio ha debido enfrentar desde su creación. En ese sentido, Vidal dijo que la coalición de oposición es nueva y, por lo tanto, está en formación. Así, tener distintas visiones en determinados temas es parte de un proceso natural, aunque recalcó que son las coincidencias las que se imponen a las diferencias. “Yo creo que el Frente Amplio ha sido, quizás, excesivamente transparente en comunicarle a Chile nuestras diferencias y, a lo mejor, hemos sido poco audaces en demostrar la gran unidad que tenemos a la hora de actuar sobre las materias que ocurren en Chile. Somos una coalición que es nueva, que se está formando y que, claro, hemos generado polémica por algunas de nuestras diferencias, pero nuestro actuar como bloque ha sido muy consistente. Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo en cómo le mostramos cada vez más a Chile aquello que nos une y dejamos un poco más en casa aquellas cosas que tenemos que resolver entre nosotros”. Para demostrar la unidad del bloque, el parlamentario aludió a un estudio realizado por la Universidad de Concepción y que demostró que el Frente Amplio es el conglomerado más homogéneo a la hora de votar, imponiéndose a Chile Vamos y a la ex Nueva Mayoría.