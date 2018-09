d8953ff5cc

Cultura Una prisión de siglos: documental sobre Rapa Nui revela historia carcelaria de la isla El próximo 4 de octubre se estrenará, en diferentes salas del país, el documental Tierra sola de la realizadora Tiziana Panizza. La cinta, que retrata la realidad carcelaria de Rapa Nui, también aborda el proceso de colonización de la isla a través de la recuperación de 32 registros inéditos. Abril Becerra Lunes 24 de septiembre 2018 16:34 hrs.

Entre viajes y conversaciones. Entre estudio y revisión de registros audiovisuales. Así, hace casi ocho años atrás, la realizadora nacional Tiziana Panizza comenzó a trabajar en un proyecto sobre Rapa Nui. Al principio, la idea era vaga, sin embargo, a medida que fue conociendo la historia de la isla, se interesó por un tema puntual: la situación carcelaria de la zona. Finalmente, este trabajo dio como resultado el documental Tierra sola, cinta que el próximo 4 de octubre se estrenará en diferentes salas del país en el marco del programa Miradoc. En él la directora aborda la situación de los presos del lugar, pero también, la historia de colonización de la isla, proceso que coincidentemente estuvo marcado por la encarcelación y la privación de derechos. “En un momento, los abuelos de Rapa Nui nos contaron que la isla había sido como una especie de cárcel. Entonces, estudiando y leyendo conocimos un poco más de la historia contemporánea de la isla”, dice la realizadora. “Ahí supimos que después de su anexión, en 1888, el territorio fue arrendado a una hacienda ovejera inglesa. En ese tiempo, los habitantes de la isla también estaban contagiados de lepra, por lo tanto, el estado chileno les impidió salir de ahí por miedo a que propagaran la enfermedad por otros lados”, añade. Según la documentalista, durante el proceso de investigación también pudo evidenciar cómo la isla fue olvidada por el Estado chileno durante su colonización: ni educación, ni salud tenían los habitantes de la zona. Por ende, no fue extraño que, en esa época, los nativos se aventuraran en el mar con sus precarias canoas con el fin de fugarse de aquel territorio que coartaba sus libertades. No todos sobrevivieron en su huida. “Recién en 1966 se les reconocieron los derechos como ciudadanos. Antes de eso, la única preocupación que tenía el Estado sobre Rapa Nui era que allí había una etnia que debía trabajar para la compañía inglesa”, explica la directora de Tierra sola. Pero eso no es todo, ya que la película repasa esta historia a través de 32 archivos inéditos de la isla. “En estos registros se encuentran muchos patrones. Están los moáis filmados desde la misma perspectiva y esa frase que sitúa a Rapa Nui como la isla más lejana del mundo”, comenta Tiziana Panizza. Una realidad carcelaria extrema De acuerdo al documental, la realidad carcelaria de la zona no deja de ser particular si se contrasta con los reos de las grandes ciudades. “En la isla los delitos tienen condenas bajas, porque no son graves”, explica Tiziana Panizza. “Además, las cárceles son pequeñas. No hay más de 15 internos. También hay mucha rotación, gente que solo está ahí por dos o tres meses, por lo tanto, los gendarmes los conocen muy bien”, sostiene. En Rapa Nui los reos tienen además otra característica: mantienen un taller con artesanías hechas con sus propias manos. “Hay que pensar que, en la isla, la mayoría tienen muchas habilidades para esculpir. Eso hace que la cárcel sea muy activa en ese sentido. Ellos están todo el día haciendo artesanías. Finalmente, gendarmería hace un trabajo donde se acomoda a las culturas de los lugares donde está”, afirma la documentalista. Los reconocimientos Tierra sola fue estrenada en 2017 en el marco del festival suizo Visions Du Réel. Además, ha recibido diferentes reconocimientos, entre ellos, el primer lugar en la Competencia Chilena del VI Festival Internacional de Cine de Antofagasta y el premio al Mejor Largometraje Chileno en FICVALDIVIA24. En esta ocasión, se exhibirá en 23 salas de 19 ciudades del país.

