A la chilena: así será la despedida para Vicente Bianchi

Quizás solo una figura transversal como Vicente Bianchi podía lograrlo. Pasado el mediodía de este lunes, el pianista Roberto Bravo le rindió tributo tocando cuatro piezas de Johann Sebastian Bach; casi inmediatamente después, un organillero anónimo hizo lo mismo con su instrumento, todo en la lustrosa Sala Arrau del Municipal de Santiago. Fue apenas una de las varias escenas que se pudieron observar en las diez horas durante las cuales se extendió su velatorio, iniciado el lunes. Si el Presidente Sebastián Piñera y la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, llegaron esa misma tarde a rendir su homenaje, este martes dio cuenta de la amplitud de reconocimientos que generó el pianista, compositor, director y arreglista nacido hace 98 años. “Es algo que alienta y alivia un poco”, decía Alejandro Bianchi, uno de sus hijos, también miembro de Santiago Cuatro. “En algún momento se me cruzó que mi papá era inmortal, porque todo el mundo apreciaba su fortaleza. Aunque no lo era, lo que finalmente va a ser inmortal será su música. Su cuerpo ya no está, pero su música va a quedar para siempre”, decía con un cigarro encendido, en la esquina de Agustinas con San Antonio, en un respiro dentro de una extensa jornada de abrazos, saludos y llamados. Alejandro Bianchi fue uno de los anfitriones para las cientos de personas que pasaron durante este martes por la Sala Arrau, ornamentada con coronas de flores -entre otras- de la SCD, la Unión Nacional de Artistas, el Centro Cultural de La Reina que lleva su nombre y el Club Deportivo Universidad Católica, para el que arregló su himno. “La música de don Vicente está de norte a sur, en todas partes de Chile. Eso es lo que más puede desear un artista”, dijo Roberto Bravo al finalizar su breve interpretación. “Él está muy arraigado en el corazón de la gente de Chile, hizo historia con su música y siento que se demoraron mucho en darle el Premio Nacional, pero en el corazón de la gente ya lo tenía”. Las 17 ocasiones en que postuló hasta obtener el reconocimiento, recién en 2016, fueron tema recurrente. “Estuvo muy dolido por lo que se tardaban en darle el Premio Nacional, porque era el colmo, en realidad”, recordaba la actriz y cantante Carmen Barros, protagonista de la primera versión de La pérgola de las flores (1960), para la que Vicente Bianchi arregló la música de Francisco Flores del Campo. “Es contemporáneo mío, los dos empezamos nuestras carreras radiales en la misma época, él tocando el piano y yo cantando, entonces fuimos muy amigos y nos unían muchas cosas. Ambos apreciamos la música en su totalidad, lo popular y lo ‘docto’, como le dicen”. Eso se notaba en los mismos pasillos del Municipal. Alberto Dourthé, concertino de la Sinfónica Nacional de Chile, recordaba por un lado el homenaje que la agrupación le dedicó en 2010: “Dio un pequeño discurso de agradecimiento y fue como el típico chileno que dice ‘bueno, aquí estoy, me hacen este homenaje, pero no me quieren dar el Premio Nacional. Así es la vida’. Él era muy divertido”. Guillermo Rifo, el director que llevó la batuta en ese homenaje, contaba por otro lado cómo lo marcaron aquellas ocasiones en que escuchó a la orquesta de Vicente Bianchi en los antiguos auditorios de radios como Cooperativa, Corporación y Minería. “Yo tenía como once o doce años y me gustaba tanto, que terminé haciendo algo parecido, aunque nunca tan bueno. De todas maneras, fue una tremenda influencia; y ser amigo de él, después, ya era una maravilla”. En el mismo lugar, músicos de grupos fundamentales para la música chilena, de Inti Illimani a Los Ángeles Negros, hablaban con emoción. “Es una gran pérdida para este país. De niño yo escuchaba su música, sus arreglos cuando acompañaba a Lucho Gatica, a Silvia Infantas. Tuve la oportunidad de conocerlo en los últimos años, conversar un rato, y he querido venir a despedirlo con todo el cariño y pesadumbre que nos produce saber que personas tan importantes nos están dejando”, se lamentaba Germaín de la Fuente. Despedida a coro Los restos de Vicente Bianchi permanecerán hasta el mediodía de este miércoles en la Sala Arrau. A esa hora el cortejo saldrá rumbo a las oficinas de la SCD, donde sus directivos le rendirán un homenaje que tendrá música de Los Huasos del Algarrobal. Luego enfilará hacia la Catedral Metropolitana, donde se realizará una misa desde las 14 horas. En la Catedral estarán los músicos de la Orquesta de Cámara de Chile, que editó un disco con obras de Vicente Bianchi este mismo año, y también habrá integrantes de los diferentes coros que dirigió. “Vamos a cantar la Misa a la chilena y ojalá podamos hacer un coro de 150 voces, sería fabuloso. No me importa cómo suene, porque obviamente no hay tiempo para ensayar, pero es por el solo hecho de cantarlo”, adelantó Alejandro Bianchi. Foto: Roberto Bravo junto al ataúd de Vicente Bianchi, rodeado por representantes del Club de Huasos Gil Letelier / Facebook SCD.

