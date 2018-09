f528b815b4

Justicia Nacional Abogado de Precht critica dictamen del Vaticano y acusa una "vendetta" en contra de ex sacerdote Durante la presentación de un recurso de protección por parte de la defensa del ex vicario de la Solidaridad, Cristián Precht, su abogado, Luciano Fouilliux acusó la existencia de una "vendetta vaticana" en contra del ex clérigo, junto con asegurar que el proceso llevado en su contra está viciado al negarle el derecho a la defensa. Diario Uchile Martes 25 de septiembre 2018 13:42 hrs.

Esta mañana se discutió el recurso de protección presentado por la defensa de Cristián Precht en contra del Arzobispado. Fue en ese marco, en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que el abogado representante del ahora ex sacerdote, Luciano Fouilliux cuestionó el dictamen del Vaticano que lo expulsó de la Iglesia. A juicio del jurista, al ex clérigo “se le negó el derecho a defenderse” al no tener acceso, entre otras cosas, a la carpeta investigativa. Por esta razón, Fouilliux aseguró que el proceso “está completamente viciado, tanto en la decisión de hacerlo como en la forma”. Asimismo, el defensor argumentó que el Vaticano utilizó al ex vicario de la solidaridad para cargar con la serie de abusos cometidos por miembros de la Iglesia “Más parece una vendetta vaticana que un hecho de una causa jurídica” expresó. El abogado apuntó también a la supuesta vulneración por parte de la Iglesia a la integridad psíquica de Precht, considerando la condena pública y, a su juicio, anticipada que la institución realizó. “Cualquier persona que ha entregado 60 años de su vida a un oficio y que sea expulsada en estos términos no puede tener una salud emocional intacta”, manifestó. En tanto, el abogado del Arzobispado, Rodrigo Aros, indicó que “esta es una acción que debiese ser rechazada por la Corte porque en definitiva se está interponiendo un recurso de protección contra una acción que es improcedente”. La decisión de la Corte de Apelaciones de acoger, o no, el recurso judicial presentado por la defensa de Precht sería dado a conocer en las próximas semanas. Cabe recordar que el ex sacerdote ha sido acusado por eventuales abusos contra menores al interior de la Congregación de los Hermanos Maristas. Dichas denuncias fueron recibidas por el enviado especial del Vaticano, obispo Charles Scicluna, quien visitó nuestro país a principios de este año para escuchar a las víctimas, lo que plasmó en un informe entregado al Papa Francisco.

