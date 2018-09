f528b815b4

Nacional Autoridades chilenas esperan con cautela fallo de la Haya sobre demanda boliviana El presidente Sebastián Piñera se reunió este martes con los ex mandatarios Ricardo Lagos y Eduardo Frei para luego hacerlo con representantes de distintos partidos políticos. Las declaraciones de los políticos develan cierta mesura que contrasta con el optimismo del gobierno boliviano. Camilo Villa J. Martes 25 de septiembre 2018 12:22 hrs.

Este martes ha sido un día agitado en La Moneda. Ad portas de conocerse el fallo de la Haya por la demanda boliviana para que Chile se vea obligado a negociar una salida soberana al mar, el presidente Sebastián Piñera se reunió con los ex mandatarios Eduardo Frei y Ricardo Lagos. Posteriormente, el jefe de Estado se reunió con los distintos partidos políticos del país. Ambas citas sirvieron para dialogar acerca del diferendo y trazar los caminos a seguir en los distintos escenarios posibles. Al respecto, el ex presidente Ricardo Lagos sostuvo que, al parecer, “no habrá sorpresas” en cuanto a la sentencia, y que la Corte ratificará “lo que hemos hecho durante muchos años: los países conversan y dialogan”. El ex presidente hizo un llamado a esperar el fallo con tranquilidad porque, según él, el veredicto debiese atenerse a los tratados internacionales, por lo que el Tratado de 1904 será respetado. “Si falla el derecho, estamos tranquilos”, sentenció. Minutos después del encuentro con los ex jefes de Estado, Sebastián Piñera se reunió con los partidos políticos, incluyendo a representantes del Frente Amplio y el Partido Comunista. A la salida de la reunión, el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, declaró que “Chile siempre ha estado dispuesto a conversar y dialogar con Bolivia y, por tanto, cualquier decisión de la Corte que implique el pedirla a las partes que se pongan a conversar es consistente con lo que ha sido la política tradicional de nuestro país, y sería, de hecho, un respaldo a la postura que Chile ha tenido durante más de un siglo de conversar en el marco del respeto al Tratado de 1904 que estableció de manera perpetua las fronteras entre los dos países”. Además, el ex canciller de Michelle Bachelet no descartó que Chile abandone el Pacto de Bogotá en caso de que la Corte falle a favor de Bolivia, pero que en este momento no es tema de discusión. Por su parte, el senador UDI Iván Moreira recalcó “el espíritu de paz y tranquilidad” con el que Chile espera el fallo y aclaró que acá no está en juego la soberanía territorial del país, sino solo un mandato de diálogo y conversación. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya se dará a conocer el próximo 1 de octubre, y tanto Bolivia como Chile se preparan para los distintos escenarios que se pueden dar. Si desde nuestro país han esperado el resultado con cierta cautela, desde la nación vecina se muestran confiados con el veredicto, incluso, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera declaró que la diplomacia chilena “va a vivir otra gran derrota”.

