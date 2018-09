923e1cdb81

Funcionarios de Gendarmería valoran la salida de Claudia Bendeck de la institución penitenciaria Después de la salida de Claudia Bendeck de la Dirección Nacional de Gendarmería, el Ministerio de Justicia y dirigentes gremiales de la institución, retomaron el diálogo. Este jueves se acordó un plazo para zanjar el petitorio suscrito por los funcionarios. Rodrigo Fuentes Jueves 27 de septiembre 2018 17:27 hrs.

Se fue por razones de buen funcionamiento de la institución. Así lo manifestó el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien justificó la remoción de la ahora ex directora de Gendarmería, Claudia Bendeck, quien solo logró estar cinco meses a cargo del servicio. Los problemas para negociar con los gremios, fue uno de los factores detonantes de su salida, que se dio en medio de la mesa de trabajo que busca responder a los once puntos exigidos por los trabajadores penitenciarios, con el objetivo de modernizar la institución. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó una crisis interna en Gendarmería y precisó que era necesario un cambio en la gestión que realizaba la ex directora. “Por razones internas de buen funcionamiento de la institución, hemos convenido con la directora hacer un cambio en la gestión que ella realizaba. Yo vuelvo a agradecerle el tiempo y dedicación que le dedicó, pero para la etapa que viene pensamos que había que hacer algo distinto”, señaló. Después de la complicada jornada del miércoles en la que se le pidió la salida a Claudia Bendeck, este jueves por aproximadamente dos horas estuvieron reunidas las diferentes agrupaciones laborales de Gendarmería con el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, quien encabezará la mesa de trabajo. Ossa, precisó que dentro de tres semanas espera responder a las demandas de los funcionarios. El vocero del Frente de Trabajadores Penitenciarios, Andrés Segovia, aseveró que esta mesa sí da garantías, al contrario de lo que ocurría durante el mandato de la ex directora. “Ella como no conocía el servicio, todo lo que se le explicaba en la mesa de trabajo era complicado que lo entendiera y lo que se estaba pidiendo, era una dificultad. Pero ahora ya eso es pasado, ahora estamos trabajando en el presente y futuro, los once puntos del petitorio que los vamos a desarrollar. Entre las principales demandas se encuentran que la institución se haga cargo de la carrera funcionaria de los más de 20 mil trabajadores del sistema penitenciario, reformas que son más de fondo y no medidas parches, para eso la anterior autoridad no daba garantías”, afirmó. Con la salida de Claudia Bendeck, el cargo de director interino de Gendarmería será asumido por el Coronel Christián Alveal, quién actualmente se desempeñaba como subdirector operativo de la institución. A lo largo de los últimos años los gendarmes han hecho ver su malestar por una “deuda país” con el gremio, por las dificultades a las que se enfrentan en el ejercicio de sus funciones. Poco personal y largas jornadas de trabajo, con pocos días de descanso, son algunas de las situaciones conocidas, pero que no han tenido respuesta por parte de las autoridades. Problemas de sobrecarga de trabajo que desencadenaron incluso en colapsos producto del estrés, depresión por la soledad, e incluso alta tasa de suicidios.

