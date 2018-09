fea62584fa

Diamela Eltit se adjudica el Premio Nacional de Literatura La determinación fue anunciada este viernes por el ministerio de las Culturas. La novelista y ensayista es la quinta mujer que recibe el reconocimiento, luego de Gabriela Mistral, Marta Brunet, Marcela Paz e Isabel Allende. Viernes 28 de septiembre 2018

Diamela Eltit (69) fue reconocida este viernes con el Premio Nacional de Literatura, anunciado por el nuevo ministerio de las Culturas, en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional. La escritora fue escogida de manera unánime por un jurado que presidió la ministra Consuelo Valdés y que también fue integrado por el rector (s) de la Universidad de Chile, Rafael Epstein; el rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), Jaime Espinosa, en representación del Consejo de Rectores; la profesora de la Universidad de Chile, María Eugenia Góngora, por la Academia Chilena de la Lengua; y el poeta Manuel Silva Acevedo, ganador del último galardón. “Eres una generadora de lenguaje, una temática con la que has sido muy coherente”, dijo la ministra en comunicación telefónica con Diamela Eltit, quien se encuentra en Estados Unidos. “Además, también has sido muy creativa y constante en tus temas y también hemos apreciado tu labor docente y los reconocimientos que has tenido de tus pares, tanto del país como de la comunidad internacional”. La autora de Lumpérica (1969) es la quinta mujer que recibe el galardón, desde 1942. Antes que ella, solo habían sido premiadas Gabriela Mistral (1951), Marta Brunet (1961), Marcela Paz (1982) e Isabel Allende (2010). “Yo no voy a hacer ninguna campaña”, había adelantado la académica de la Universidad de Nueva York, hace algunos meses. Sin embargo, hubo otros actores que hicieron esa labor. La Universidad Católica, la Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Técnica Metropolitana (UTEM), por ejemplo, enviaron una postulación que, además, contó con una activa difusión en redes sociales. Se trata del primer Premio Nacional de Literatura que es dirimido por un jurado que integra un ministro de las Culturas. Hasta este año, el representante del Ejecutivo en la decisión era el titular de Educación. El Premio Nacional de Literatura consiste en 20 millones de pesos y una mensualidad de 20 UTM (cerca de 940 mil pesos). Entre los postulantes al reconocimiento se encontraban también Hernán Rivera Letelier, Roberto Merino, Carlos Franz, José Luis Rosasco, Jorge Guzmán, Enrique Lafourcade y Rolando Rojo.

