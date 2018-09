Sebastián Piñera tras reunión con Trump: “Estados Unidos es un país muy importante para Chile”

La jornada de este viernes, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, se reunió con su par estadounidense, Donald Trump, en lo que fue la primera reunión entre ambos jefes de Estado.

Al término del encuentro -que duró casi una hora-, el mandatario chileno expresó ante la prensa que los temas conversados con Donald Trump abordaron temas de orden nacional, regional y mundial.

“Pudimos tratar todos los temas que le interesan a Chile, los temas de comercio, de inversión, de colaboración en materia de energía, tecnológica, ciberseguridad, y también hablamos de temas que le interesa a todo el continente, como es el caso de Bolivia, de Venezuela y de Nicaragua, además de otros temas de carácter mundial: la situación y relación que existe entre Latinoamérica y China, el comercio, las inversiones”.

Por lo mismo, Piñera afirmó que la reunión fue fructífera y directa.

“Fue una reunión útil para Chile, fructífera, fecunda, franca, directa, así que estamos contentos, y sin duda, Estados Unidos es un país muy importante para Chile. Con Estados Unidos tenemos grandes coincidencias en los valores y en los principios”.

President Trump and President Piñera met in the Oval Office for a bilateral meeting this afternoon 🇺🇸 🇨🇱 pic.twitter.com/9W69R0hs87

— The White House (@WhiteHouse) 28 de septiembre de 2018