Nacional Presupuesto 2019 proyecta un aumento de 3.2 % en el gasto fiscal La proyección hecha por el ministerio de Hacienda contempla un aumento en el gasto de las carteras de Educación y Salud, que entre las dos, aglutinan más de un 60 por ciento del presupuesto total. Francisco Velásquez Sábado 29 de septiembre 2018 13:12 hrs.

Felipe Larraín, ministro de Hacienda, junto al Director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, dieron a conocer parte del desglose del gasto público del próximo año por ministerio o entidad dependiente del estado. El gasto público para el 2019 se proyectó con una expansión del 3.2%. Frente a esto Larraín recalcó que este proyecto de ley se enmarca en el compromiso de reducir el déficit estructural, donde la meta del ejecutivo es pasar del actual 2% del PIB a un 1% al 2022. Educación, Salud, Trabajo y Previsión serán los ministerios que más importancia tendrán en el gasto del próximo año, llevándose estas tres entidades un 62% de los 73.470 millones de dólares del presupuesto del próximo año. Esto equivale a 45.550 millones dólares. El 3,2% de expansión del gasto total para el próximo año equivale a casi US$ 2.300 millones. De este monto, Educación se llevará 25,4% y Salud 40,7%, ambos suman 66,1% del incremento, y en montos serán unos 1.500 millones de dólares. La gratuidad en la educación podría ser uno de los puntos que se discutan en la Cámara de Diputados desde la próxima semana, cuando se comience a analizar el proyecto que presentó el gobierno para financiar las iniciativas propuestas para el 2019. Maya Fernandez, Presidenta de la Cámara de Diputados, planteó la necesidad de darle prioridad al presupuesto para el desarrollo social, iniciativas que según la parlamentaria necesitan de una atención especial. Para el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), la falta de información se debe a que Hacienda no tiene el presupuesto afinado, ya que hasta ahora se han hablado solo generalidades, es “un poquito vender la pomada”, señala el parlamentario. Y agrega: “Para mí, por lo menos, que tres ministerios se lleven el 75%, no me parece razonable”. Mientras que para la Diputada Sofía Cid, el que el aumento del gasto fiscal se de 3.2% y no de 4.1%, como se había proyectado en el gobierno, tiene relación con la situación de endeudamiento con que la administración de Piñera comenzó a aportar, sin embargo, la parlamentaria dijo que esto no mermará la preocupación por el desarrollo de proyectos sociales que tiene la actual administración.

