Nacional Sesgos y omisiones: la cobertura mediática sobre las AFPs El economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, analizó cómo los medios de comunicación cubren las noticias sobre pensiones y AFPs, donde suelen entregar la información de manera parcial, de forma que las aseguradoras no se vean tan perjudicadas. Andrea Bustos C. Sábado 24 de noviembre 2018 9:31 hrs.

Desde un tiempo a esta parte las bajas pensiones que tienen los jubilados de nuestro país y el rol de las AFPs se han tomado la opinión pública, y por ende los medios de comunicación dan constante cobertura a este tema. Sin embargo, dicha cobertura no siempre aborda todos los aspectos necesarios para transparentar cómo funciona realmente el sistema previsional chileno. Respecto de las informaciones que circulan sobre este tema, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman indicó que de la misma forma en que a veces lo hacen la academia y el mundo político, los medios de comunicación también se han vuelto un espacio que funciona como “industria protectora de la riqueza y de la elite”, y en esa línea lo hacen con las AFPs. Kremerman explicó que las publicaciones de notas a favor del sistema previsional se remontan a prácticamente su inicio, y con el tiempo y la desconfianza que generan en la ciudadanía, intentar perfilarlas de una forma diferente ha sido parte de la manipulación mediatica. Al inicio de los años 2000, los periódicos más conservadores pronosticaban un futuro muy auspicioso para las pensiones, basados en los que ofrecía la Asociación Gremial de AFPs. Con titulares como “Chilenos se pensionarían con el 100 por ciento de su sueldo en 2020”, los medios afirmaban que la jubilación sería igual a su remuneración. Marco Kremerman aclaró que la realidad actual dista mucho de aquella proyección:“La mitad de las personas que han jubilado en los años recientes han sacado una tasa de reemplazo inferior al 20 por ciento, que es la primera línea autofinanciada, eso es con el ahorro y con la rentabilidad que les entregan las AFPs. No 20 por ciento, inferior a 20 por ciento”, dijo. Tal como lo menciona el economista, la promesa del cien por ciento que se daba hace casi 20 años, y de la que los medios hicieron eco, no se ha cumplido, y según los pronósticos futuros es probable que no lo haga, ya que se estima que las tasas de reemplazo, que son el monto que se recibe de pensión en relación a lo que se ganaba en el trabajo remunerado, seguirán en torno a ese porcentaje para las futuras generaciones de jubilados. Además, Kremerman indicó que también se ha intentado deslegitimar al Movimiento No + AFP, publicando, por ejemplo, notas que contradicen los llamados y convocatorias de la organización. En esa línea se refirió al año 2017, cuando No + AFP solicitó que los cotizantes se cambiaran al fondo E, que es más seguro ante una posible crisis económica. Los chilenos respondieron de forma positiva y lo hicieron, pero semanas después los medios aseguran que quienes habían optado por esa opción perdían dinero. “Los que se cambiaron al fondo E es como si hubiesen dejado de cotizar cinco años”, indicaba una publicación de ese año, basada en un testimonio del gerente general de la Asociación gremial. “El acumulado entre enero y diciembre, o sea todo el año, es que es efectivamente ese año en particular, sospechosamente, hay hartos análisis ahí que hacer, es que el fondo A rentó 15,4 por ciento, y el fondo E rentó 0.01, las personas del fondo E ¿perdieron plata? No, ganaron menos en ese año, y aquí lo que se está diciendo es como si se hubiera dejado de cotizar cinco años, fíjense la presentación, manipulación de la noticia, para atacar un movimiento que intenta restaurar la seguridad social”, explicó. También se refirió a que este año no se ha mencionado ninguna información respecto a la rentabilidad de los fondos, y precisamente en esta ocasión el que ha tenido una mala rentabilidad es el fondo A. Además, Kremerman aludió a una información más reciente. En octubre, a solo días de que Sebastián Piñera presentara su reforma de pensiones, los medios publicitaban que Chile tenía el octavo mejor sistema de pensiones del mundo, pero sin explicitar que aquel ranking no media la calidad de las pensiones. ” “Cuando uno ve el indicador de cuanto voy a sacar de pensión en relación a lo que ganaba, esa ponderación en ínfima, de un 10 por ciento, cuando uno se concentra en ese sub indicador, Chile ya no es el mejor sistema del mundo, sino que es el octavo peor y eso los medios no lo informan”. Además, el economista dijo que existen otras falencias, como no explicar cómo funcionan otros sistemas de pensiones donde existe la seguridad social, el reparto, y rentabilidad de dichos sistemas. Agregó que en la discusión más domestica es erróneo que siempre se hable de sistema mixto, pues esa no es la modalidad que tiene Chile. Sobre el camino correcto para cubrir estas informaciones, dijo que lo que se debe hablar es sobre las grandes falencias del sistema chileno, que se informe que no existe seguridad social, y que que “bajo la lógica de las cuentas individuales que es el sistema de AFPs no hay ninguna posibilidad de mejorar el problema estructural de las bajas pensiones en Chile (…) No hay solución bajo el actual sistema, y sería interesante que los medios informaran el grave problema que tenemos hoy día en Chile si se mantiene la lógica del sistema actual, que es lo que hace la propuesta del Presidente Piñera”.

