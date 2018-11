88d4d082ae

Deportes Así se jugará la fecha final del fútbol chileno Conoce todos los criterios utilizados para determinar el calendario de partidos de la última jornada de la máxima división del fútbol chileno, preservando aspectos deportivos y la lucha por el título. Diario Uchile Lunes 26 de noviembre 2018 10:04 hrs.

La última fecha de la división de honor del fútbol chileno, ya tiene horarios definidos en cuanto a su programación en un torneo que tendrá un final plagado de emociones y que llega a su etapa decisiva. En reunión realizada este domingo por la noche por la Mesa de Programación, se entregó el calendario de juegos para la última fecha del Campeonato Scotiabank de Primera División. En la mesa de Programación de partidos, que reúne a la Gerencia de Competiciones de la ANFP con Estadio Seguro, Carabineros, CDF y otros estamentos relevantes para la realización del fútbol profesional en Chile, se llegaron a una serie de acuerdos para determinar la programación. a) Prioridad de equipos que pueden alcanzar el título. b) Clasificación al Chile 2 de Copa Libertadores. c) Definición del segundo descenso a Primera B. d) Clasificación a Copa Sudamericana. En este contexto, se definieron tres bloques de programación. En el primero de ellos, quedaron agrupados, los criterios a, b y c. De tal forma que los partidos entre: Deportes Temuco vs. Universidad Católica, Colo Colo vs. Universidad de Concepción, Curicó Unido vs. Universidad de Chile y Palestino vs. Huachipato, se jugarán simultáneamente el día domingo a las 17:30 horas. En este sentido, CDF hará un esfuerzo técnico, ya que solo posee tres señales HD, no obstante, la importancia de la definición deportiva emitirá los cuatro partidos simultáneos. En el segundo bloque quedaron O’Higgins, Unión Española y Unión La Calera, que pelean cupos en la Copa Sudamericana y jugarán simultáneamente el día jueves. En tanto, los partidos San Luis vs. Everton y Deportes Iquique vs. Deportes Antofagasta al no tener una definición deportiva en juego fueron programados para este jueves y domingo. Por último, vale recalcar que este fin de semana por la realización de la Teletón, no se podrán jugar partidos de alta convocatoria ni viernes ni sábado, con excepción de la definición del ascenso entre Cobreloa vs. Cobresal, lo que fue autorizado por la Gobernación local, gracias a una gestión del Gobierno Regional y Carabineros. Programación Fecha 30 Campeonato Nacional 2018

