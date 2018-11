Dirigentes mapuches cuestionan dichos de Michelle Bachelet por caso Catrillanca

La ex presidenta dijo que espera que “las instituciones funcionen en Chile para que su familia y el pueblo de Chile sepan la verdad de los hechos, y haya Justicia”. Sin embargo, dirigentes del pueblo mapuche indicaron que las palabras de la ex mandataria no tienen mucho sentido, pues en su propio Gobierno no se garantizó que las instituciones hicieran lo justo con algunos comuneros.