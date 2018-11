Sonda espacial InSight envía sus primeras imágenes de Marte

Después de siete años de investigación y seis meses de viaje, la sonda espacial InSight “amartizó”, este lunes, en la superficie de Marte, logrando transmitir su primer mensaje a la tierra minutos después de posar sus tres patas sobre el planeta rojo.

El sitio escogido para descender fue la planicie de Elysium, pues es de extensión lisa y polvorienta, por lo mismo, es conocida como “el mayor estacionamiento en Marte”. Con la idea de minimizar los riesgos de descenso, fue escogida entre 22 posibilidades.

Y claro que había que minimizar los riegos, ya que un dato no menor es que de todas las misiones enviadas a Marte, solo el 40 por ciento ha llegado con éxito.

Según un comunicado de la NASA, InSight comenzará a recopilar algunos datos durante sus primeros días de operaciones, aunque por ahora está trabajando principalmente en activar y calibrar todos sus sistemas.

Después de asentarse, el equipo controlará una mano robotizada y usará una cámara para tomar fotos del suelo y decidir dónde colocar los instrumentos para investigar la estructura interna del planeta. Según los especialistas, el despliegue de instrumentos durará dos o tres meses.

La sonda estadounidense InSight, estudiará durante dos años la estructura interna del planeta rojo, registrará su actividad sísmica e investigará los flujos de calor. La idea es revelar cómo se formó Marte, y por consiguiente, el planeta Tierra.

Aaah…soaking up the Sun with my solar panels. 🌞 After a long flight, and thrilling #MarsLanding, it feels great to get a good stretch and recharge my batteries. (Like, literally.) It’s just what I’ll need to really start getting in tune with #Mars. https://t.co/yse3VEst3Gpic.twitter.com/LpsiI0KNNz

