99e531cffc

e2094f50bb

Cultura Cometa: Pioneros del jazz rock vuelven después de 30 años El grupo editó una sola grabación antes de disolverse y este jueves realiza un concierto gratuito para celebrar la reedición de ese único trabajo en un vinilo triple que, además, incluye tomas descartadas y un registro en vivo. “Así son los cometas: pasan y se van”, dice el baterista Pedro Greene. Rodrigo Alarcón L. Miércoles 28 de noviembre 2018 18:27 hrs. Compartir

Treinta años más tarde, el Cometa volverá a iluminar Santiago: este jueves el grupo de jazz rock, un nombre relevante para la historia local del género, se reunirá para hacer un concierto en el céntrico Anfiteatro Andes. El baterista Pedro Greene, el bajista Pablo Lecaros, el saxofonista Marcos Aldana y el tecladista Andrés Pollak, todos miembros históricos de la formación, volverán a encontrarse en un escenario donde estarán acompañados por el tecladista Rolando Arancibia, que también tuvo un paso por la banda, y por el guitarrista Mauricio Rodríguez y el percusionista Humberto Durán. “Vamos a tocar el disco casi completo, además de algunas cosas que quedaron inéditas”, adelanta Pedro Greene, cuyo extenso currículum incluye nombres como los Blops, Nuevas Direcciones y La Marraqueta, entre muchos otros. Cometa estuvo activo entre 1981 y 1989 y por sus distintas alineaciones pasaron músicos como el guitarrista Edgardo Riquelme, el tecladista Andrés Miquel, el bajista Antonio Sánchez y hasta un joven guitarrista recién retornado desde Francia: Ángel Parra. Fue justamente con el ex miembro de Los Tres que el grupo grabó su único registro, editado por EMI en 1988, en un cassette que el tiempo convirtió en una rareza difícil de encontrar. La reedición de ese trabajo, concretada por el sello Lago Frío y vinculada al Festival Chile Jazz, fue la excusa para volver a reunir a Cometa. “Hay muchos materiales y artistas que tuvieron una cierta influencia en su momento y que por diferentes razones están olvidados o no fueron editados. La idea del festival es tener esta área de rescate cultural y esta reedición es la primera de una serie que puede ser interminable. Estamos abriendo el camino”, explica Greene. La nueva publicación llegará a servicios de streaming, pero su foco está en el formato físico: es una caja con tres discos de vinilo, además de un librillo con imágenes y una serie de textos firmados por los músicos y el ingeniero Carlos Fernández, responsable de restaurar y remasterizar las grabaciones originales. Además de las nueve composiciones incluidas en el debut original de Cometa, también incluye grabaciones inéditas y el registro de un concierto realizado en el Teatro Cariola, el 14 de mayo de 1986. De esta manera, son tres las etapas que abarca la publicación: “La noción que quedó con el cassette es la última formación, pero hay dos anteriores”, destaca Greene. ¿Cuál es el origen de esas grabaciones inéditas? Era muy extraño que un grupo como Cometa fuera editado por EMI. Nosotros tuvimos un presupuesto bajísimo que nos permitió hacer una sesión con lo que fue ese cassette, pero por nuestra cuenta teníamos sesiones de estudio anteriores, que nunca habíamos sido capaces de publicar. El material inédito viene de esas sesiones y hay una sesión que se extravió, pero algunos temas de esa época los rescatamos del concierto en el Teatro Cariola. Musicalmente, ¿qué es lo que te parece más atractivo de esa música inédita? Algunas cosas son del quinteto original y son muy bonitas. Son “sencilllas”, pero es un quinteto muy homogéneo, cohesionado. Se nota que es un quinteto que tocaba en vivo y que la música fluye de una manera muy rica. En cambio, el último material tiene muchos arreglos encima, tiene más capas, con dos tecladistas, es otra cosa. De todas formas, todas las músicas me gustan bastante. Ahora me tocó meterme de nuevo en este material, que no escuchaba hace décadas, y me gustaron bastante. El concierto que harán este jueves, ¿será el único? Sí… bueno, si nos contratan en el Lincoln Center y nos pagan bien, vamos (risas). Sería la única opción… Es que esto no se trata de rescatar una cuestión del pasado y empezar a tocar. Esa no es la idea, sino que lanzar los discos y cerrar. Uno no puede decir que es la última palabra, porque si nos ofrecen un show atractivo y bonito la banda puede tocar, porque ya está armada, pero no es la idea. Además, todos estamos en otros proyectos. El Cometa pasa. Así son los cometas poh, pasan y se van. Un Cometa en Santiago Cometa se presentará a las 20:30 horas de este jueves 29 en el Anfiteatro Andes, ubicado en Alonso de Ovalle 1465, Metro Moneda. La entrada es gratuita, previo retiro de invitaciones en la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción (Eliodoro Yáñez 2890, Providencia).

Treinta años más tarde, el Cometa volverá a iluminar Santiago: este jueves el grupo de jazz rock, un nombre relevante para la historia local del género, se reunirá para hacer un concierto en el céntrico Anfiteatro Andes. El baterista Pedro Greene, el bajista Pablo Lecaros, el saxofonista Marcos Aldana y el tecladista Andrés Pollak, todos miembros históricos de la formación, volverán a encontrarse en un escenario donde estarán acompañados por el tecladista Rolando Arancibia, que también tuvo un paso por la banda, y por el guitarrista Mauricio Rodríguez y el percusionista Humberto Durán. “Vamos a tocar el disco casi completo, además de algunas cosas que quedaron inéditas”, adelanta Pedro Greene, cuyo extenso currículum incluye nombres como los Blops, Nuevas Direcciones y La Marraqueta, entre muchos otros. Cometa estuvo activo entre 1981 y 1989 y por sus distintas alineaciones pasaron músicos como el guitarrista Edgardo Riquelme, el tecladista Andrés Miquel, el bajista Antonio Sánchez y hasta un joven guitarrista recién retornado desde Francia: Ángel Parra. Fue justamente con el ex miembro de Los Tres que el grupo grabó su único registro, editado por EMI en 1988, en un cassette que el tiempo convirtió en una rareza difícil de encontrar. La reedición de ese trabajo, concretada por el sello Lago Frío y vinculada al Festival Chile Jazz, fue la excusa para volver a reunir a Cometa. “Hay muchos materiales y artistas que tuvieron una cierta influencia en su momento y que por diferentes razones están olvidados o no fueron editados. La idea del festival es tener esta área de rescate cultural y esta reedición es la primera de una serie que puede ser interminable. Estamos abriendo el camino”, explica Greene. La nueva publicación llegará a servicios de streaming, pero su foco está en el formato físico: es una caja con tres discos de vinilo, además de un librillo con imágenes y una serie de textos firmados por los músicos y el ingeniero Carlos Fernández, responsable de restaurar y remasterizar las grabaciones originales. Además de las nueve composiciones incluidas en el debut original de Cometa, también incluye grabaciones inéditas y el registro de un concierto realizado en el Teatro Cariola, el 14 de mayo de 1986. De esta manera, son tres las etapas que abarca la publicación: “La noción que quedó con el cassette es la última formación, pero hay dos anteriores”, destaca Greene. ¿Cuál es el origen de esas grabaciones inéditas? Era muy extraño que un grupo como Cometa fuera editado por EMI. Nosotros tuvimos un presupuesto bajísimo que nos permitió hacer una sesión con lo que fue ese cassette, pero por nuestra cuenta teníamos sesiones de estudio anteriores, que nunca habíamos sido capaces de publicar. El material inédito viene de esas sesiones y hay una sesión que se extravió, pero algunos temas de esa época los rescatamos del concierto en el Teatro Cariola. Musicalmente, ¿qué es lo que te parece más atractivo de esa música inédita? Algunas cosas son del quinteto original y son muy bonitas. Son “sencilllas”, pero es un quinteto muy homogéneo, cohesionado. Se nota que es un quinteto que tocaba en vivo y que la música fluye de una manera muy rica. En cambio, el último material tiene muchos arreglos encima, tiene más capas, con dos tecladistas, es otra cosa. De todas formas, todas las músicas me gustan bastante. Ahora me tocó meterme de nuevo en este material, que no escuchaba hace décadas, y me gustaron bastante. El concierto que harán este jueves, ¿será el único? Sí… bueno, si nos contratan en el Lincoln Center y nos pagan bien, vamos (risas). Sería la única opción… Es que esto no se trata de rescatar una cuestión del pasado y empezar a tocar. Esa no es la idea, sino que lanzar los discos y cerrar. Uno no puede decir que es la última palabra, porque si nos ofrecen un show atractivo y bonito la banda puede tocar, porque ya está armada, pero no es la idea. Además, todos estamos en otros proyectos. El Cometa pasa. Así son los cometas poh, pasan y se van. Un Cometa en Santiago Cometa se presentará a las 20:30 horas de este jueves 29 en el Anfiteatro Andes, ubicado en Alonso de Ovalle 1465, Metro Moneda. La entrada es gratuita, previo retiro de invitaciones en la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción (Eliodoro Yáñez 2890, Providencia).