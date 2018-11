99e531cffc

Karla Toro: "A Camilo Catrillanca no lo mataron por casualidad" La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se refirió a la información revelada de que Carabineros venía siguiendo hace algún tiempo al comunero mapuche. La dirigenta también llamó a no olvidar que quienes militarizaron la Araucanía fueron los gobiernos de la Concertación. Diario Uchile Miércoles 28 de noviembre 2018 13:39 hrs.

La agenda mediática de las últimas semanas en Chile ha estado tomada por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca por parte de Carabineros. Cada día, nuevas informaciones en torno al crimen son reveladas, dejando al descubierto la fragilidad de la versión que se ha empeñado en entregar la policía. Este martes, Ciper publicó un reportaje en el que se demuestra que la institución uniformada venía siguiendo a Camilo Catrillanca desde, hace al menos, un año, ante lo cual surge la tesis de que su asesinato no fue casual. En el programa Libre y Gratis de nuestra emisora, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Karla Toro, se refirió a la contingencia en torno al asesinato de Catrillanca. Sobre el seguimiento que Carabineros le venía haciendo por ser dirigente mapuche, la presidenta de la Fech sostuvo que es preocupante que se esté persiguiendo nuevamente a quienes fueron o son dirigentes de alguna organización. “Acá existe una persecución a los dirigentes, dirigentes mapuches, dirigentes jóvenes. El punto es que a Camilo no lo mataron por casualidad, a Camilo no lo mataron simplemente por ser mapuche, sino porque él era dirigente y eso es una de las cuestiones más graves que uno se puede dar cuenta, donde hay un equipo de inteligencia que está siguiendo a quienes somos dirigentes. No es casualidad que el viernes pasado hayan golpeado de manera terrible y torturando sexualmente a Eloísa González, que fue dirigente de la ACES, ahora compañera de nosotros en el ICEI. Yo creo que existe un tratamiento de parte de Carabineros y Fuerzas Especiales de, otra vez, comenzar a ver quiénes han sido dirigentes”. Sobre la represión que el Estado ejerce contra las comunidades mapuches a través de su fuerza policial, Karla Toro llamó a no olvidar que quienes establecieron esta política fueron los gobiernos de la Concertación, donde en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet también hubo comuneros asesinados. “Yo creo que uno no puede olvidar que quienes pusieron a Carabineros en la zona de la Araucanía no fue la derecha propiamente tal, fue la Concertación. Ahí la importancia de los gobiernos de Ricardo Lagos, después de Michelle Bachelet, en donde se mataron dirigentes en periodos donde ya no se permitía, y esos delitos quedaron en nada. La impunidad en que vivieron las violaciones de los derechos humanos en dictadura después se repitió con dirigencias mapuches, dirigencias territoriales de movimientos socio ambientales, y eso es lo que hoy estamos pagando. Acá hay una responsabilidad muy grande de la Concertación”. La dirigente afirmó también que la Universidad de Chile debe hacerse participe en la causa del mapuche, en ese sentido llamó a repensar las carreras de la institución para que sean un aporte con el objetivo de resolver de buena manera un conflicto de siglos.

