Werkén de Temucuicui: "Los únicos que han utilizado las armas son los policías" Jaime Huenchullán se refirió al informe elaborado en 2017 por el área de inteligencia de Carabineros, donde se evidencia una investigación a Camilo Catrillanca y se asegura que en la comunidad de Temucuicui tienen armamento, una acusación que el dirigente descartó tajantemente: "Cómo vamos a tener armas nosotros los mapuche". Andrea Bustos C. Miércoles 28 de noviembre 2018 18:11 hrs.

“Exposición coordinación zona control orden público” se titula el documento policial revelado por Ciper, en el que se da cuenta del proceso investigativo realizado por la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada de Carabineros, departamento institucional que fue disuelto luego de demostrarse que sus funcionarios falsearon pruebas en la Operación Huracán. El documento registra los avances de los uniformados en las investigaciones que se realizaban en aquel entonces en La Araucanía, entre varios elementos, registran a los principales dirigentes de las organizaciones de reinvindacion mapuche que hay en la zona. Ahí es donde se menciona a Camilo Catrillanca como una de los principales líderes de la Alianza Territorial Mapuche, la que se indica, es dirigida por su abuelo, el lonco Juan Catrillanca. Jaime Huenchullán, werkén de la comunidad de Temucuicui, conversó con Radio Universidad de Chile sobre este informe e indicó que no les sorprende la información, pues luego de la Operación Huracán, en la que Huenchullán se vio inculpado, habían recibido de parte de sus abogados la información de que varios comuneros eran investigados por la policía uniformada. “Nosotros efectivamente el año pasado también tuvimos acceso a una información que nos proporcionaron nuestras defensas del caso huracán, y ahí pudimos confirmar que una veintena de hermanos mapuche pertenecientes a Temucuicui éramos blanco de seguimiento y de investigación por parte de la policía de carabineros, del servicio de inteligencia y ahí estaba el nombre de Camilo Catrillanca”. El dirigente señaló que luego del fracaso de la Operación Huracán, en la que al demostrarse la falsedad de las pruebas no se pudo inculpar a ningún comunero, comenzaron una serie de operativos para intentar amedrentar a las comunidades y, en especial, a la suya. El documento policial también consigna la identidad de algunos menores de edad que participarían en movilizaciones en la comuna de Ercilla, dos de los cuales pertenecen a la comunidad de Temucuicui. Frente a esta información, Jaime Huenchullán se manifestó preocupado por el asecho que sufren los niños y adolescentes en La Araucanía: “Nos parece extremadamente grave que los carabineros tengan licencia, sean mandatados para perseguir, violentar, maltratar a menores de edad. Aquí hay muchos casos donde se han hecho apremios ilegítimos a menores de edad, los han torturado, han sido objeto de vejámenes, de discriminación, de burlas de parte de esta policía”. Huenchullán señaló que detrás de toda esta violencia policial es el Estado el culpable, y que en este caso en particular es el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quién debe hacerse cargo de su responsabilidad en el actuar violento de Carabineros con el pueblo mapuche. “Lo que hemos venido realizando históricamente las comunidades es reivindicar el territorio ancestral que está en manos de particulares latifundistas, empresas forestales (…) pero la respuesta del Estado siempre ha sido la persecución, la opresión, el colonialismo con nuestra reivindicación, y se ven reflejados en estos actos criminales que está cometiendo con impunidad acá la policía militarizada”, señaló el werkén. El informe policial revelado, también hace alusión al rol de la comunidad de Temucuicui, y se asegura que los comuneros tienen armas: seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas y dos fusiles, y se dice que existen informantes dentro de la comunidad que permiten saber cuál es el rol de cada persona en la organización de movilizaciones. Frente a las acusaciones, Jaime Huenchullán descartó la existencia de armas: “Nosotros tuviéramos armas la situación sería distinta, no continuarían asesinando a hermanos mapuches, los únicos que han utilizado las armas, la violencia y el terrorismo de Estado ha sido la policía y lo vemos ahora con el asesinato de Camilo Catrillanca”. El dirigente dijo que a diario los uniformados están en la zona exhibiendo sus vehículos blindados y sus armas de forma prepotente: “Ellos tienen las armas, cómo vamos a tener armas nosotros los mapuches (…) Creo que si un pueblo está siendo avasallado también tiene el legítimo derecho a defenderse, pero eso no significa que tengamos armas”, afirmó. Además, se refirió a los avances que han presentado las investigaciones, pues se dio a conocer que los peritajes de la Policia de Investigaciones determinaron que la bala que mató a Camilo Catrillanca corresponde a un armamento que solo llevaban dos sargentos del GOPE: Raúl Ávila y Fabián Alarcón, por lo que la responsabilidad se acota a ellos. Sin embargo, la declaración de los uniformados asegura que la bala rebotó en el tractor, e impactó al comunero. Jaime Huenchullán lamentó la situación y señaló que, al tratarse de un integrante del pueblo mapuche, hay un constante espacio para dudas, pero que, si la situación fuese al revés, la investigación ya estaría clara. “Cuando se trata de culpar a un mapuche, ahí inmediatamente la institucionalidad es operativa, es ágil, en poco tiempo tienen la investigación para condenar, pero en este caso, cuando se trata de agentes del Estado que han cometido crímenes contra el pueblo mapuche ‘son rigurosos’ en aplicar la investigación la justicia”. El werkén dijo que para ellos, como comunidad, no tienen dudas de lo que sucedió: “Aquí es evidente, el comando jungla, el día 14, vino a acribillar a Camilo Catrillanca. Por eso que se escucharon cientos de tiros, de ráfagas, si ese era su objetivo, asesinar un mapuche en Temucuicui. Insistentemente nosotros lo hemos sostenido desde que vino Chadwick a Ercilla, pues no vino a hacer otra cosa, no vino a retirar la policía, si no a mandatar, a ordenar, a darle más atribuciones para que cometieran este crimen”. Créditos fotografías: Comunidad de Temucuicui

