Nacional Cobre: el recurso ignorado por la cobertura mediática En conversación con Radio Universidad de Chile, el economista Julián Alcayaga se refirió al tratamiento informativo que dan los medios de comunicación al cobre, y aseguró que este metal es ignorado, principalmente, por la televisión, lo que impide que la ciudadanía pueda saber qué pasa con el recurso presentado como uno de los ingresos económicos más importantes del país. Andrea Bustos C. Jueves 29 de noviembre 2018 17:14 hrs.

El economista y experto en temas relacionados al cobre, Julián Alcayaga, analizó la situación de este metal en los medios de comunicación, y aseguró que el principal problema de su cobertura es que se omite la realidad de lo que pasa con su venta, producción y ganancias. Alcayaga indicó que desde su nacionalización, en el Gobierno de Salvador Allende, los medios de comunicación no han desarrollado un mayor interés por mostrar la realidad de lo que rodea la producción del metal. Por ejemplo, mencionó que se ha omitido que la nacionalización se hizo con el Congreso pleno, sin votos en contra, y que tampoco se ha contado sobre el proceso que existió durante la dictadura cívico militar, cuando civiles presionaban a militares para privatizar las empresas del cobre que, entonces, pertenecían al Estado. Aunque eso no se permitió en un inicio, en paralelo se dictaminó -bajo una modificación a la Ley Reservada del Cobre- que el 10 por ciento de las ganancias del metal fueran destinadas a las Fuerzas Armadas, decisión de la Junta Militar que sepultó las presiones para privatizar, pero que aseguró el futuro de cientos de millones a las instituciones, dinero que en la actualidad -se sabe- ha sido mal utilizado por los funcionarios. El economista también se refirió a otras modificaciones realizadas luego del regreso a la democracia y que facilitaron las ganancias de las grandes empresas trasnacionales que, con el paso de los años, han ido ingresando al mercado del cobre al apropiarse de la explotación de diversas minas del país. En esa línea, explicó que la primera Reforma Tributaria realizada por Patricio Alywin suprimió el Impuesto a la Renta Presunta de las empresas de la gran minería, y se transformó en el Impuesto a la Renta Efectiva, lo que significó que el impuesto se paga solo si se tienen o se declaran utilidades y -según afirmó Alcayaga- luego de esa modificación las empresas ya nunca más declararon, evitando el pago de impuestos. Por casos como estos, Julián Alcayaga dijo que es importante que la ciudadanía sea consiente de la situación del cobre, para que así se pueda exigir que las políticas públicas no favorezcan solamente a las grandes empresas, y que para eso, la entrega de información es clave. “Los medios hablan de aspectos generales por lo que se podría decir que sí están dando la información sobre el cobre, pero la realidad de la explotación del cobre, de lo nefasto que ha sido para Chile la inversión extranjera en la minería, naturalmente que la prensa no ha dicho nada ni va a decir nada. Ese es el problema, que no dicen nada de lo que realmente pasa”, indicó el economista. Julián Alcayaga señaló que la escasa y superficial cobertura se debe a las relaciones de poder que existen entre los dueños de las grandes mineras y los propietarios de los medios de comunicación, quienes incluso en ocasiones corresponden al mismo empresario, y que no permiten la presentación de determinadas informaciones: “No es que los periodistas no tengan la voluntad ni tengan consciencia, sino que ellos no pueden hacerlo en esos medios, porque tienen prohibido hablar de ciertos temas”. Además, el experto en cobre dijo que, a pesar de que hoy existen medios de comunicación alternativos que sí dan vitrina a temas que históricamente se han omitido, como la evasión de impuestos, dichos medios no tienen un alcance tan masivo como sí lo tiene la televisión, lo que significa que gran parte de la población sigue sin conocer la realidad de los negocios que se hacen con el metal. Respecto de cuáles son los temas que deben ser abordados en la actualidad, Julián Alcayaga comentó que se debe dar a conocer que el cobre, durante los últimos 10 años, no ha entregado ni la tercera parte de la ganancia que entregaba hasta antes de esa fecha, y que aunque para revertir esa situación la renacionalización es clave, también se debe crear consciencia de que asegurar una reforma tributaria para que las empresas paguen los impuestos que realmente deben pagar también sería un importante y necesario cambio que deben garantizar los actores políticos. “Resulta que los Gobiernos que hemos tenido y el actual Gobierno no presentan absolutamente ninguna medida en la reforma tributaria que ahora se está presentando para terminar con la evasión tributaria de las grandes mineras, por eso, si no existe ni siquiera preocupación de los políticos, de los parlamentarios, menos va existir preocupación de la población, y si la población no se preocupa de este tema, de que el cobre no dé lo que tiene que dar, es porque esta desinformada, y está desinformada principalmente a través de la televisión”, dijo Alcayaga.

