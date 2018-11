2f7f08047a

Nacional Política ¿Marihuana legal? oposición reflota controvertido proyecto Si bien el apoyo a la iniciativa es casi transversal en la oposición, parlamentarios oficialistas descartaron apoyar el proyecto. Diario Uchile Jueves 29 de noviembre 2018 17:16 hrs.

La oposición pretende reimpulsar un proyecto para despenalizar todos los usos de la marihuana, ya sea médico o recreativo, el cual fue presentado en 2014 por el diputado Vlado Mirosevic (PL) y que actualmente se mantiene sin avance en la Comisión de Salud de la Cámara. Según publica La Tercera, mediante una declaración suscrita por 18 parlamentarios de casi todos los partidos opositores que será presentada este viernes, se darán a conocer los lineamientos de la iniciativa. Además, relacionándolos con la revelación del comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, respecto de la venta de armas de parte de funcionarios de la institución castrense a bandas delictuales. “En 2014, murió el proyecto porque no hubo acuerdo”, recordó Mirosevic. Agregó que es necesario que, al interior de la oposición, exista un consenso sobre el mecanismo de regulación. “Hay distintas maneras de hacerlo y nos queremos poner de acuerdo porque puede que nuestro proyecto del 2014, hoy, haya sido superado por la realidad, sin embargo, yo creo –como lo han dicho muchos ex presidentes en el mundo, incluido el ex presidente Lagos, como lo han dicho muchos expertos y economistas- lo que hay que hacer es dejar de lado el mercado negro y regularlo. Eso no solo aplica para la mariguana –por supuesto- pero sin embargo creemos que es el primer debate que podemos hacer. Eso es lo que queremos hacer: quitarle poder a los carteles del narcotráfico que hoy domina las poblaciones”. La declaración agrega que “frente al fracaso rotundo y evidente de esta política prohibicionista, el Estado y la sociedad en su conjunto son quienes realmente quieren disminuir las consecuencias del microtráfico. Mientras exista prohibición, habrá mercado negro, y mientras haya mercado negro, habrá criminalidad organizada, y mientras haya criminalidad organizada, habrá corrupción institucional”. Así lo advirtió el parlamentario del Partido Liberal. “Si ustedes miran lo que ha sucedido en Uruguay, ellos, lo que han hecho es legalizar la marihuana con el objeto, justamente, de combatir la pasta base, es decir, dedican, el poder judicial, las policías y todos los recursos del Estado, a perseguir a los narcotraficantes de pasta base, y en cambio, le han quitado una porción de mercado importante a esos carteles a través de legalizar la marihuana. Entonces, lo que queremos es quitarle poder a los narcotraficantes”, acotó Mirosevic. Entre los firmantes se contarían Tucapel Jiménez (PPD), Giorgio Jackson (RD), Miguel Crispi (RD), Carlos Abel Jarpa (PR), Víctor Torres (DC), Marcela Hernando (PR), Gabriel Boric (MA), Marcelo Schilling (PS), Tomás Hirsch (PH), Alejandro Bernales (PL), Pablo Vidal (RD), Catalina Pérez (RD), Claudia Mix (Poder), Gonzalo Winter (MA), Raúl Florcita Alarcón (PH), Natalia Castillo (RD) y el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD). Los diputados de Renovación Nacional, Paulina Núñez, Diego Schalper y Francesca Muñoz descartaron tajantemente apoyar una propuesta que permita la despenalización total de la marihuana en nuestro país. “El argumento principal que el diputado Mirosevic es que la despenalización total de la marihuana evitaría en tráfico de drogas en nuestro país y con eso romper los carteles de droga que existen en el país y eso es errado. Estamos demostrando con cifras que en países incluso como Holanda, no solamente ha ido en aumento el consumo, sino que también sigue existiendo tráfico”; dijo Paulina Núñez. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud, precisó que “estamos en condiciones a contar del mes de enero, de iniciar la tramitación de esta iniciativa”.

