Chilenos en York por Catrillanca Comunidad de chilenos en York, Reino Unido Cartas al Director | Viernes 30 de noviembre 2018 12:25 hrs.

A la ciudadanía chilena,

Somos una comunidad de chilenos viviendo y estudiando en el extranjero, que a pesar de la distancia, sentimos que no podemos quedar indiferentes ante los tristes eventos que han remecido al país en las últimas semanas. Como ciudadanos chilenos, consideramos que es nuestro deber manifestar nuestra posición frente a los hechos acontecidos en la Araucanía.

Condenamos tajantemente el asesinato de Camilo Catrillanca, cualquiera hayan sido sus circunstancias. De la misma forma, condenamos cualquier acto de violencia por parte de las Fuerzas Armadas y Carabineros, cuya primera y principal función debe ser la de proteger a todos los ciudadanos del país, cualquiera sea su origen y condición.

Condenamos la presencia del “Comando Jungla” en la Araucanía como respuesta desproporcionada a un conflicto de larga data y de muchas variables. Este actuar del Estado no contribuye en nada bueno a la hora de abordar el problema, muy por el contrario, contribuye a militarizar la zona incrementando el clima de violencia. Condenamos el torpe actuar de las más altas autoridades del país, haciendo cómplice al Estado de Chile en su conjunto, y por lo tanto a todos nosotros, del crimen cometido. Estado que además, pasados muchos días de lo ocurrido, no ha sabido dar respuestas satisfactorias a la ciudadanía.

Asimismo, condenamos la incapacidad del Estado de Chile, para encontrar soluciones permanentes al denominado conflicto de la Araucanía, el que se ha extendido por más de ciento cincuenta años. El Estado, a través de respuestas insuficientes, se ha dedicado sólo a la profundización de la segregación, discriminación y exterminio de una nación, siendo totalmente incapaz de entender o al menos considerar la dimensión identitaria, cosmogónica y cultural del pueblo mapuche. Por lo mismo, el Estado niega de facto el reconocimiento a una de las más importantes comunidades indígenas de nuestro país.

Como comunidad académica, sentimos el deber de contribuir a la comprensión y entendimiento total del conflicto, de alimentar la discusión con los argumentos y puntos de vista necesarios y de aportar al conocimiento de nuestra propia historia y cultura, de sus complejidades y contradicciones. Entendemos a la vez, que el problema va más allá de cualquier consideración ideológica, pues, el mal manejo histórico de los sucesivos gobiernos, sumado esto a una historia oficial sesgada y llena de vacíos, no ha hecho sino estigmatizar no sólo a la nación mapuche, sino a cualquiera que ostente identidad diferente, guiando a nuestra sociedad por un camino vacío, ignorante, racista, clasista, intolerante e indolente.

Quienes suscribimos esta carta, si bien estamos lejos, igualmente sentimos la conexión con el dolor que causa el conflicto a toda una sociedad y especialmente a quienes han encontrado la muerte, a sus familias y sus amigos. Comunidad de chilenos en York, Reino Unido

Tobías Gabriel Palma

Carlos Zamora

María José González

Camila Toledo

Miguel Angel Gaete

Patricia Lagos Arredondo

Verónica González Temer

Simón Aburto

Claudio Santander

Carmen Troncoso

Javier Andrés Montalvo Cabrera

Katherina Walper

Paula Avello

