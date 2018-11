ab9162e632

Con multiplicidad de querellantes, Fiscalía pide formalización de carabineros en caso Catrillanca En la audiencia iniciada a las 9 de la mañana de este viernes, el fiscal Cristián paredes pidió la formalización de los ex uniformados por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y obstrucción de la justicia y solicitó la prisión preventiva por el plazo que dure la investigación. Diario Uchile Viernes 30 de noviembre 2018 14:52 hrs.

Durante esta mañana, la Fiscalía de La Araucanía formaliza por una serie de delitos a los cuatro ex carabineros vinculados con el operativo que terminó en la muerte de Camilo Catrillanca. Se trata del sargento segundo Raúl Ávila, el sargento primero Carlos Alarcón, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, quienes fueron detenidos durante la jornada del jueves , y que ya fueron dados de baja por la institución. El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes señaló en su solicitud ante el juez de Garantía que el Ministerio Público que además de pedir la formalización de los efectivos por el delito de homicidio en grado de consumado en contra del joven mapuche, se debe investigar a los cuatro carabineros por “los disparos efectuados por ambos imputados tenían aptitud suficiente, derivada tanto por la cantidad y características específicas del arma y su munición, para provocar la muerte del menor iniciales M.A.P.C. Sin embargo, este resultado no se materializó por causas ajenas”. Respecto del fallecimiento del comunero Catrillanca, Paredes dio detalles de como sucedieron los hechos según la Fiscalía. “Camilo Catrillanca, conductor del tractor, recibió un impacto balístico en la región parietal posterior izquierda que le provocó un traumatismo encefalocraneano abierto complicado, lesión que causó su muerte. De los diversos disparos realizados por los imputados Avila Morales y Alarcon Molina en contra de Camilo Catrillanca y del adolescente de iniciales M.A.P.C. , aquél que causó la muerte de Catrillanca fue realizado por Carlos Alarcón Molina, mientras que la acción desplegada por Ávila impidió la evitación de la muerte del señor Camilo Catrillanca al crear un riesgo ilegítimo y concreto dada la relación de hechos expuesta”. Por su parte, Alexander Schneider, abogado defensor de los ex carabineros, descartó las acusaciones y exigió “respeto para la institución”. “Los funcionarios no tienen ninguna intención de dispararle a un civil. Hasta el momento no he visto la pericia balística, solo se me comentó, pero claramente hasta ahora no está establecido para nada la identidad de algún proyectil con alguna de las armas utilizadas por los funcionarios GOPE, independiente del calibre que puede ser una 5.56 que podría ser una situación que podría vincular, existen carros blindados que ese mismo día fueron impactados por balas de grueso calibre en una emboscada a Carabineros en un procedimiento de un robo con intimidación por armas de fuego donde el calibre de las marcas en los carros blindados son de 5.56 y 7.62 (milímetros)”. El fiscal Paredes exhibió, durante la presentación de los cargos, distintas pruebas con las que se busca desestimar la versión de Carabineros en los hechos que terminaron en la muerte de Camilo Catrillanca. En ellos se puede ver a que el funcionario Ávila Morales sí portaba la cámara Go Pro para grabar el operativo. Además el Ministerio Público considera que el registro audiovisual permite descartar el supuesto “enfrentamiento” en el que se habría visto envuelto Catrillanca había quedado en medio y recibido el fatal disparo. Los cuatro funcionarios que participaron del procedimiento -Patricio Sepúlveda, Braulio Valenzuela, Carlos Alarcón y Raúl Ávila- fueron formalizados por obstrucción a la justicia, mientras que Alarcón y Ávila también se les imputaron los cargos de homicidio y el destrucción de evidencia en el caso del ex carabinero Carlos Alarcón. La fiscalía pidió prisión preventiva para los cuatro imputados. Mientras tanto, en las afueras del Juzgado, los familiares del comunero increparon a carabineros presentes en el lugar debido a las dificultades que se presentaron para ingresar a la sala de audiencias del juzgado. “No están conformes con haber asesinado a la gente nuestra y hoy vienen a poner condiciones? Mira yo creo que acá se ve claro que carabineros quiere coordinar, lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a conversar con los dirigentes que están al otro lado y luego poder rotarnos. No es necesario que entre la comunidad entera, queremos rotar la gente, ordenarlos, pero tenemos que conversar allá.” En desarrollo

