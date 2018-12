Biógrafo del Papa asegura que reemplazo de Ezzati llegará en diciembre

El biógrafo del Papa Francisco, Austen Ivereigh, aseguró a través de su cuenta de Twitter que el reemplazo de Ricardo Ezzati será concretado en el mes de diciembre. “He escuchado de muy buenas fuentes en Chile que el anuncio de un nuevo arzobispo de Santiago es inminente, sin duda antes de Navidad, y que podría ser un extranjero. Este es el hombre que liderará la Iglesia de Chile después de la crisis”.

Am hearing from very good sources in Chile that the announcement of a new archbishop of Santiago is imminent, certainly before Christmas, and that it could be a foreigner. This is the man that will lead Chile’s post-crisis Church.

