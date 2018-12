Fallece George Bush a los 94 años

La muerte de Bush se produjo pocos meses después del fallecimiento de su esposa Barbara Bush, con quien estuvo casado durante 73 años. Tienen cinco hijos y 17 nietos.

“A Jeb, Neil, Marvin, Doro y a mí nos entristece anunciar que tras 94 extraordinarios años, nuestro querido padre ha fallecido”, dijo su hijo, el también expresidente George W. Bush, en un comunicado difundido en Twitter.

“George H.W. Bush fue un hombre de gran carácter y el mejor padre que un hijo o una hija podría pedir”, añadió.

Desde Buenos Aires, donde asiste a la cumbre del G20, el actual presidente Donald Trump destacó el “liderazgo inquebrantable” de George H.W. Bush, quien quedará en los anales de la Historia por haber decidido la participación de Estados Unidos en la liberación de Kuwait, tras la invasión de este país por las tropas del dirigente iraquí Sadam Husein.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

“Con su esencial autenticidad, agudo ingenio, y compromiso inquebrantable con la fe, la familia y el país, el presidente Bush inspiró a generaciones de compatriotas estadounidenses hacia el servicio público”, afirmó Trump a través de un comunicado difundido por Twitter

Por su parte Barack Obama, también reconoció la labor de Bush padre en la liberación de Kuwait y el fin de la Guerra Fría.

America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY

— Barack Obama (@BarackObama) 1 de diciembre de 2018