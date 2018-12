49d5c4461c

Artista portugués se presentan en el MAC para cuestionar las relaciones de poder en la sociedad Vasco Araújo presenta Potestad su primera exhibición en Chile. Bajo la consigna de "relatos de poder", el artista presenta una serie de nueve videos realizados entre 2001 y 2014 que problematizan cuestiones políticas universales. Diario Uchile Lunes 3 de diciembre 2018

El Museo de Arte Contemporáneo presenta Potestad del artista portugués Vasco Araújo, curada por Maria João Machado. Esta muestra reúne un conjunto de videos realizados entre 2001 y 2014, todos bajo la consigna Relatos del Poder, un tema que se establece como telón de fondo transversal en la obra del artista. La muestra cuenta con el apoyo de la Embajada de Portugal en Chile y del Camões– Instituto da Cooperação e da Língua de Portugal. Potestad cruza referencias contemporáneas con la narrativa y mitología griega y romana, para iniciar una reflexión sobre políticas universales. Las obras que se presentan exponen temáticas como la mirada del otro, la ambigüedad en las relaciones, la fragilidad de los sistemas, la construcción de la realidad, la identidad y la sexualidad, los afectos y el deseo. Esta es la primera vez que el artista presenta una muestra individual en Chile. “El trabajo es fuerte y contundente, profundamente pertinente en la actualidad de la región, en especial en un momento en el que las relaciones de poder deben ser muy seriamente replanteadas”, comenta Maria João Machado, curadora de la exhibición. Entre los videos se encuentran Mulheres de Apolo (2010), filmado en una de las academias de baile más antiguas de Lisboa. Este trabajo evoca el mito de Apolo, dios de la mitología griega que apoyó a Troya y a sus mujeres, durante la guerra. Mediante un monólogo –creado a partir de varios textos– relata la valentía y resistencia de las mujeres de Troya frente a la masacre de los griegos. El texto es recitado por una mujer que busca un escape a la soledad, ante el desconsiderado trato del marido en el salón de baile, en una dimensión heroico-trágica, pero triste a la vez. Por otro lado, también está O Percurso (2009), un trabajo que trata del viaje de un hombre y un joven gitano, quienes perdieron su tierra y van en búsqueda de un nuevo hogar. A lo largo del camino se desarrolla un diálogo; la verdad de una generación es transmitida oralmente a la próxima. Cortado por imágenes de la Virgen de la Macarena que asume un modelo maternal, el video acentúa toda la mística propia de un viaje rumbo a la libertad. Esta exhibición presenta temáticas profundas, acá el artista deconstruye y reconstruye las formas sociales, dejando expuestos los vínculos del sujeto con el mundo desde nuevas perspectivas. Duettino (2001), Hipólito (2003), O Jardim (2005), About Being Different (2007), Augusta (2008), Impero (2010) y Retrato (2014) completan la exhibición. La exhibición Potestad se presentará hasta el 16 de diciembre en el segundo piso de MAC Parque Forestal.

