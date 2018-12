e511da0ca3

2fdde3b562

Internacional Francia pondrá fin a la gratuidad de los estudios para estudiantes extranjeros La medida provocará un aumento en el costo anual de los estudios para los estudiantes provenientes de países fuera de la Unión Europea, quienes pasarán de pagar 170 euros al año a tener que desembolsar más de 2.770 euros anuales Diario Uchile Lunes 3 de diciembre 2018 20:19 hrs. Compartir

Hoy en día, Francia está ubicado en el cuarto lugar de los países con más estudiantes internacionales, recibiendo más de 300.000 alumnos al año. Fue justamente en ese contexto, que el pasado 19 de noviembre el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció un nuevo plan llamado “Bienvenido a Francia”, con el objetivo de recibir medio millón de estudiantes extranjeros durante los próximos años. Este plan implica que, a partir de septiembre de 2019, la solicitud de visas para estudiantes extranjeros será más simple, habrá más becas para extranjeros y aquellos que tengan estudios de máster en Francia podrán acceder más fácilmente a la documentación necesaria para abrir una empresa. Sin embargo, hay una medida que ha causado las reacciones del mundo universitario. Francia pondrá fin a la gratuidad de la enseñanza para estudiantes extranjeros, y el inscribirse en una universidad francesa pasará de costar 170 euros anuales a más de 2.770. El primer ministro francés, Edouard Philippe, explicó que se trata de una medida de equidad financiera. “Hemos decidido que los estudiantes que no residen en la Unión Europea pagarán matriculas que corresponderán al tercio del costo real de su formación”, anunció. La medida no tardó en tener reacciones por parte de los estudiantes extranjeros, quienes se reunieron en una primera movilización en contra de esta medida, realizada en la Escuela Normal Superior de Paris. Uno de los que convocó el acto fue José María Becerrí, un estudiante de antropología mexicano, quien explicó por qué no están de acuerdo con Philippe. “Hay que empezar por criticar el discurso de Edouard Philippe, que lo que él dijo fue que nosotros venimos aquí por la gratuidad de los estudios, lo cual no es verdad. Yo, por ejemplo, vine aquí porque los antropólogos más importantes estudiaron aquí. No tiene nada que ver con el costo, porque yo allá en México también tengo educación gratuita”, comentó el estudiante latinoamericano. Así, los principales sindicatos de estudiantes y profesores se movilizan en contra de la medida impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, con el temor de que esta medida sea el preludio de un aumento generalizado de la matrícula, para los estudiantes franceses también.

Hoy en día, Francia está ubicado en el cuarto lugar de los países con más estudiantes internacionales, recibiendo más de 300.000 alumnos al año. Fue justamente en ese contexto, que el pasado 19 de noviembre el primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció un nuevo plan llamado “Bienvenido a Francia”, con el objetivo de recibir medio millón de estudiantes extranjeros durante los próximos años. Este plan implica que, a partir de septiembre de 2019, la solicitud de visas para estudiantes extranjeros será más simple, habrá más becas para extranjeros y aquellos que tengan estudios de máster en Francia podrán acceder más fácilmente a la documentación necesaria para abrir una empresa. Sin embargo, hay una medida que ha causado las reacciones del mundo universitario. Francia pondrá fin a la gratuidad de la enseñanza para estudiantes extranjeros, y el inscribirse en una universidad francesa pasará de costar 170 euros anuales a más de 2.770. El primer ministro francés, Edouard Philippe, explicó que se trata de una medida de equidad financiera. “Hemos decidido que los estudiantes que no residen en la Unión Europea pagarán matriculas que corresponderán al tercio del costo real de su formación”, anunció. La medida no tardó en tener reacciones por parte de los estudiantes extranjeros, quienes se reunieron en una primera movilización en contra de esta medida, realizada en la Escuela Normal Superior de Paris. Uno de los que convocó el acto fue José María Becerrí, un estudiante de antropología mexicano, quien explicó por qué no están de acuerdo con Philippe. “Hay que empezar por criticar el discurso de Edouard Philippe, que lo que él dijo fue que nosotros venimos aquí por la gratuidad de los estudios, lo cual no es verdad. Yo, por ejemplo, vine aquí porque los antropólogos más importantes estudiaron aquí. No tiene nada que ver con el costo, porque yo allá en México también tengo educación gratuita”, comentó el estudiante latinoamericano. Así, los principales sindicatos de estudiantes y profesores se movilizan en contra de la medida impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, con el temor de que esta medida sea el preludio de un aumento generalizado de la matrícula, para los estudiantes franceses también.