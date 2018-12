Reunión urgente solo para conversar: Gobierno exige colaboración de Carabineros en Caso Catrillanca

49d5c4461c

Con tres exigencias de parte del Gobierno se retiró el alto mando de Carabineros, encabezado por el general director Hermes Soto, de la reunión sostenida la tarde de este lunes en La Moneda. El encuentro se sostuvo tras darse a conocer un video en el que el ex sargento Carlos Alarcón –acusado de ser autor material del homicidio de Camilo Catrillanca- denuncia que los cuatro imputados por el crimen del comunero mapuche fueron presionados para mentir y dar falsas declaraciones. Terminada la reunión –que encabezó el presidente Sebastián Piñera-, la expectativa crecía en torno a lo que pudiese pasar con Hermes Soto y el alto mando de Carabineros, sin embargo, el ministro del interior, Andrés Chadwick, se encargó de transmitir que todo seguía en su lugar. Ningún removido, ningún cambio. El ejecutivo se limitó a exigir tres puntos a Carabineros en el marco de la investigación por el crimen de Catrillanca. El primero de ellos fue la colaboración de la institución con la Fiscalía Regional que investiga los hechos. “En primer lugar, la plena y total colaboración con la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Regional de La Araucanía acerca de los hechos que han generado la muerte del joven Catrillanca. Plena y total colaboración, lo cual significa que la institución de Carabineros tenga un rol activo y oportuno en la entrega de todos los antecedentes que pueden haber recogido y que se pueden haber recolectado para efectos de facilitar y colaborar con la investigación de la Fiscalía”, expresó Andrés Chadwick. El segundo de ellos, tiene que ver con que lo ex uniformados imputados cumplan prisión en dependencias de Carabineros sin privilegios ni facilidades. “Les ha exigido que el cumplimiento carcelario de aquellas personas que están sujetas a prisión preventiva en un recinto de Carabineros, se cumpla con todas las exigencias reglamentarias y que no se permita ninguna facilidad o situación que vaya contra la reglamentación existente cuando un cuartel de Carabineros se transforma en un recinto carcelario”. Por último, el Gobierno insistió que Carabineros debe acentuar su trabajo preventivo en la Región de La Araucanía. “En tercer lugar y muy importante, muy importante: que Carabineros pueda fortalecer su acción preventiva en la zona de la Araucanía”. La tarde de este lunes, también a raíz del video en que el ex sargento Carlos Alarcón acusa presiones para mentir, el abogado de los cuatro ex uniformados imputados por el crimen de Camilo Catrilanca, Alexander Schneider, renunció a sus defensas argumentando que no sabía de este hecho y se enteró, al igual que todos, por la filtración en la prensa y redes sociales.

