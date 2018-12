018b1cf225

Nacional Ministro de Salud justifica explosivo aumento de contagios de VIH debido a más pruebas de detección A partir del reciente informe de ONUSIDA, Emilio Santelices, aseguró que la razón principal es la mayor realización de exámenes en todo el país. Desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja criticaron el diagnóstico. Rodrigo Fuentes Martes 4 de diciembre 2018 20:14 hrs.

Junto cuando se conocen las cifras que dan cuenta de una importante alza de los contagios por VIH en Chile, renunció la encargada de implementar el Plan Nacional de Prevención del Ministerio de Salud. Se trata de Ana María San Martín, jefa del Departamento de VIH Sida del Minsal, quien desde los años ochenta trabaja en políticas de prevención y que el pasado jueves oficializó su renuncia. El Ministro de la cartera, Emilio Santelices, aseveró este martes que se trata de una opción personal, aunque fuentes del propio ministerio aseguraron en su oportunidad que tendría relación con el retraso en la implementación del Plan Nacional de Prevención de VIH. El cronograma da cuenta que el procedimiento tendría que haber culminado en septiembre pasado, sin embargo, hasta el día de hoy presenta solo un 75 por ciento de avance. Cifra que entregó el propio ministro de Salud, Emilio Santelices, quien admitió que esperaba que su puesta en marcha fuera más rápida. La máxima autoridad sanitaria agregó que los casos de contagio seguirán aumentando, ya que se están realizando más exámenes de detección. “Yo señalé en su momento que las cifras podían ser aún mayores de VIH en nuestro país, y eso hoy día tampoco nos debe sorprender, dado que lo que estamos buscando es pesquisar a ese 50 por ciento que nunca se ha diagnosticado. En la medida en que aparezcan esos casos que hoy día están ocultos, las cifras van a aumentar, pero eso no es porque el plan haya fracasado, por el contrario, es porque estamos haciendo las pesquisas y de ahí vamos a tener que empezar a bajar estas cifras”, afirmó. Recordemos que las cifras que hemos conocido hasta ahora no son nada alentadoras. Según el último informe de ONUSIDA, en Chile existen al menos 70 mil personas viviendo con el virus del VIH, de las cuales 40 mil están identificadas y con tratamiento. El mismo organismo posiciona al país entre las diez naciones del mundo que más ha aumentado la enfermedad. El informe constata que desde enero a septiembre de este año se han registrado más de 5 mil 200 nuevos casos, un 21 por ciento más que igual período de 2017. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro, no coincide con el diagnóstico del Ministro Emilio Santelices. El parlamentario del PS, indicó que, si hay más casos, no necesariamente son producto de una mayor aplicación de exámenes de detección, sino porque efectivamente hay más contagios. “Sería fácil y simplista decir que ahora, hay conciencia y que por eso hay más casos, no es así. Aquí ha habido una carencia de impacto, han sido tímidos los esfuerzos comunicacionales, y débil la llegada desde el Ministerio de Salud a los distintos puntos de entrega del test rápido o autotest. La lógica de los últimos años no se ha quebrado, en cuanto al aumento creciente de casos en las mismas tasas si no se hubiera hecho nada, eso es lo preocupante, porque habla más bien de la omisión y no del impacto de haber hecho algo con mejores resultados”, subrayó. Destacar que el ministro Emilio Santelices, será citado la próxima semana a la Comisión de Salud del Senado, donde dará cuenta de las cifras y de la implementación del Plan Nacional de Prevención de VIH en el país.

