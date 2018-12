018b1cf225

Internacional Vicepresidenta de Ecuador renuncia en medio de investigaciones en su contra La ex ministra de Desarrollo Urbano había sido eximida de sus funciones luego de que solicitara una licencia para preparar su defensa ante las denuncias por financiamiento irregular de campañas. Diario Uchile Martes 4 de diciembre 2018 20:18 hrs.

Luego de que el pasado lunes el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, eximiera de sus funciones a la Vicepresidenta del país, María Alejandra Vicuña, producto de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en su contra por una supuesta financiación irregular de su partido, la ex ministra de Desarrollo Urbano decidió presentar su renuncia definitiva al cargo que ocupaba desde enero pasado.

En una carta que publicó en redes sociales, Vicuña declaró que presentaba la renuncia a su cargo porque prefiere que el presidente pueda contar con alguien más para “asumir definitivamente las grandes responsabilidades que se me encargó”.

La ahora ex vicepresidenta de Ecuador, había pedido licencia hasta el próximo 31 de diciembre para organizar su defensa ante la denuncia de haber solicitado aportes a sus colaboradores para financiar al Movimiento Alianza Bolivariana, permiso que la Asamblea Nacional debía analizar el próximo jueves.

