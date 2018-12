40befe1d44

Derechos Humanos Nacional Comisión chilena de DD.HH. denunciará al Estado por situación de La Legua Carlos Margotta, presidente de la Comisión, indicó a Radio y Diario Universidad de Chile que en conjunto a la ONG La Caleta acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar el actuar negligente y fallido del Estado al enfrentar la violencia, la corrupción y el narcotráfico presentes en la población de San Joaquín. Andrea Bustos C. Jueves 6 de diciembre 2018 19:48 hrs.

En conversación con nuestra emisora, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, se manifestó muy preocupado por la situación de la población La Legua, pues aseguró que durante años ha existido una total y completa despreocupación y abandono de parte del Estado de Chile hacia la población. Por esto, han decidido que acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para denunciar al Estado de Chile por la falta de políticas públicas que enfrenten la situación de La Legua bajo los estándares de los derechos humanos, acción que harán en conjunto a la Corporación La Caleta, ONG que ha trabajado durante años con los niños, niñas y adolescentes de la población. Carlos Margotta indicó que el territorio de San Joaquín tiene una completa ausencia del Estado, que durante años no ha apoyado a las organizaciones sociales que intentan luchar contra las drogas, la corrupción, la delincuencia y la violencia que existe en la población. “Hemos decidido que frente a esta situación de abandono y despreocupación que ha hecho el Estado vamos a recurrir al Sistema Interamericano para denunciar al Estado de Chile por la falta, precisamente, de políticas públicas que enfrenten debidamente, y bajo los estándares de derechos humanos, el término del narcotráfico, la corrupción de la policía que reina ahí. Nos encontramos frente a una situación donde hay un territorio del Estado con una ausencia de Estado, y por lo tanto se le denomina Estado fallido”, dijo. El abogado señaló que actividades como la realizada este miércoles, cuando el Presidente Sebastián Piñera acudió a la población para dar el puntapié inicial al plan “La Legua sin muros”, son el tipo de iniciativas que no se necesitan en la zona. “Precisamente lo que vimos es lo que no queremos. Son políticas de mucho marketing, de mucho impacto mediático, se convoca a la prensa, va el Presidente de la República, derriba el muro y piensan que con eso han solucionado y están enfrentando debidamente una situación que requiere un conjunto de políticas intersectoriales, donde obedezcan a una plan maestro, donde el Estado se hace cargo”, comentó. Además, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos señaló que la situación que hoy vive la población La Legua, así como también otros lugares de diversas comunas, son un reflejo de una política de Estado represiva que se adoptó durante la dictadura cívico militar: “Lo que hizo la dictadura para enfrentar esta actitud de resistencia fue, por una parte, la represión dura, directa, física, de encarcelar, detener, torturar a los pobladores que hacían resistencia, pero por otro lado también hubo una infiltración y hubo un intento de neutralización, precisamente de las organizaciones, sobre la base de la incorporación del flagelo de la droga”. Por su parte, David Órdenes, director de Corporación La Caleta, explicó que si han decidido tomar esta decisión en conjunto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos es porque a pesar de que en nuestro país existe consciencia de la situación, y que varias organizaciones han realizado informes sobre lo que se vive en La Legua, el Estado no se ha hecho cargo realmente de solucionar el problema. Además, dijo que uno de los principales intereses de la organización es poder interpelar al Estado chileno para que se haga cargo del respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de la emblemática población de San Joaquín. “Chile está al debe respecto de los derechos universales de la niñez, y en el caso de estos barrios ha intentado focalizar mediante prestaciones sociales pero no garantizando derechos, en este caso estamos llamando al Gobierno, al Estado, a que se haga responsable de los derechos universales de los niños en todos los sentidos, no solamente generando dispositivos represivos o prestaciones sociales que no resuelven el tema de la desigualdad”, explicó. Si bien la fecha en que se realizará la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos aún no se ha decidido, ambas organizaciones ya se encuentran trabajando en ella, conjugando la experiencia en la zona que tiene La Caleta por su rol social, y las herramientas técnicas y jurídicas con las que cuenta la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

