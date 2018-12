964426a60e

Derechos Humanos Justicia Política Diputado Leonardo Soto no descarta que General Director sea parte de encubrimiento en caso Catrillanca En conversación con Radio Universidad de Chile, el parlamentario socialista manifestó que no descartaría la vinculación de Hermes Soto en el ocultamiento de los hechos, sin embargo, aclaró que los acontecimientos y sus responsables, los tiene que determinar la Justicia. Rodrigo Fuentes Viernes 7 de diciembre 2018 8:38 hrs.

El diputado del Partido Socialista Leonardo Soto no descartó que el General Director de Carabineros Hermes Soto, sea parte de todo el ocultamiento de antecedentes y falsos testimonios emitidos por los uniformados detenidos por el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Recordemos que el nuevo abogado defensor del ex GOPE, Raúl Ávila, quien está siendo investigado además por obstrucción a la justicia por haber cortado y botado por el baño la tarjeta de memoria de la cámara GoPro con la que se grabó el procedimiento en el que se ultimó al comunero, negó la destrucción. También el jurista aclaró que dicho dispositivo no contenía imágenes privadas con su pareja. Todos argumentos validados en un principio por el gobierno y por el jefe de la policía uniformada para justificar errores en el procedimiento policial. Leonardo Soto, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, de la Cámara Baja, aclaró, sin embargo, que una eventual salida del General Director de Carabineros no aportaría a resolver el “desastre” que hoy vive la institución, por lo que, aseveró, hay que ser cauteloso y esperar el transcurso de la investigación judicial. “Si existe evidencia de que tenga el General Hermes Soto, algún compromiso mayor, alguna participación en esta cadena de funcionarios policiales y abogados, que actuó en esas primeras horas para poder encubrir este delito, es algo que tendrá que determinar la Justicia, pero yo no lo descartaría. Además, si hubo maniobras directas de subalternos para encubrir este delito, puede existir responsabilidad, al menos política, por su omisión, por no controlar que aquello no ocurriera o eventualmente algún tipo de colaboración con ellos”, afirmó. Consultado sobre responsabilidades políticas, el parlamentario Leonardo Soto agregó que las autoridades de Gobierno fueron igualmente partícipes de los movimientos comunicacionales posterior al homicidio que decantaron en un nuevo montaje policial. “De las autoridades gubernamentales y policiales lo único que sabemos de ellos es que participaron, al menos, en la política comunicacional que avaló ese montaje policial para encubrir el delito. Lo mismo hizo el ex intendente Mayol y en alguna medida el Ejecutivo, el Presidente Piñera que hablaba de las policías, que tenían que defenderse siempre, es decir, ellos fueron voceros del montaje”, subrayó. En ese sentido, el diputado socialista calificó como errático el manejo de la crisis institucional por parte del Ejecutivo y precisó que a las autoridades les ha faltado autocrítica, a propósito de los errores cometidos después de ocurridos el homicidio del comunero mapuche. “En este momento la destitución del General Hermes Soto no colabora ni contribuye a resolver esta crisis profunda que experimenta la institución. Hay que esperar un poco el avance de los acontecimientos y particularmente la investigación judicial. Si en algún momento aparece evidencia que indique algún tipo de responsabilidad por acción u omisión, sin duda esta tendrá que hacerse efectiva”, subrayó. En tanto, este jueves, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, reafirmó que el máximo representante de la policía uniformada cuenta con el respaldo del Ejecutivo. Un gesto de apoyo que el propio Presidente Sebastián Piñera reiteró luego de conocer las declaraciones del nuevo abogado defensor del Carabinero Raúl Ávila, uno de los imputados como autor de los disparos contra el comunero mapuche.

