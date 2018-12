964426a60e

Gobierno pide renuncia a general de Orden y Seguridad El general Christian Franzani había asumido en marzo junto a los demás oficiales que integraban el Alto Mando. La exigencia para dejar el cargo se dio por su participación de una serie de reuniones en La Araucanía posteriormente al homicidio de Camilo Catrillanca. Claudia Carvajal G. Viernes 7 de diciembre 2018 11:00 hrs.

La mañana de este viernes el ministro del Interior, Andrés Chadwick, informó al general de Orden y Seguridad de Carabineros, Cristian Franzani que el gobierno solicitaba su renuncia luego de su participación en las reuniones sostenidas en La Araucanía luego del homicidio de Camilo Catrillanca a manos de efectivos de Carabineros el miércoles 14 de noviembre en la comunidad Temucuicui. Franzani viajó el mismo día de los hechos a La Araucanía por orden del general director Hermes Soto. En las reuniones, el ahora ex general de Orden y Seguridad se reunió con los cuatro efectivos que participaron en el operativo y que hoy cumplen con la medida cautelar de prisión preventiva en una comisaría de Temuco. Carabineros informó de la salida del oficial a través de un comunicado público difundido a través de los medios de comunicación y redes sociales. Antes de asumir el cargo, Franzani se desempeñó como Jefe de la IX Zona Araucanía e ingresó al Alto Mando para asumir el puesto que dejó el general (r) Víctor Hugo Herrera. Hace unos momentos, el titular de Interior, se dirigió a los medios presentes en La Moneda y explicó que además se aceptó la renuncia de otros dos oficiales. A la vez anunció que a partir de este lunes se iniciará un plan que no requiere acciones legislativas, pero que revisten urgencia de ser implementadas. “En el día de hoy el General Director me ha hecho llegar un oficio en el cual, precisamente en cumplimiento de esas instrucciones de colaboración y de apotar las medidas administrativas correspondientes cuando se encuentre frente a situaciones que así lo ameriten, nos ha informado que se ha pedido la renuncia del general Cristián Franzani y de dos oficiales de rangos intermedios que cumplen funciones en la unidad de Pailahueque, en La Araucanía. Con ello se está avanzando en las instrucciones que se han señalado en orden de plena colaboración de la Fiscalía y adopción de las medidas que se estimen convenientes por el General Director cuando se observan acciones administrativas que ameritan medidas por parte del General Director para mantener la plena vigencia de los protocolos y reglamentos institucionales. El gobierno continuará en su acción fundamental que es asegurar una vez más y en la mejor medida de lo posible nuestro deber de dar garantías a la seguridad ciudadana de seguridad y control del orden público. Lo haremos con todas las instituciones y especialmente con nuestras policías y en el caso especial de carabineros desplegados a lo largo del país, respaldando su acción porque son 60 mil funcionarios los que desarrollan su labor cumpliendo con la ley y a aquellos que no lo hagan ya saben cuál es el camino que les espera con este gobierno”, señaló el secretario de Estado durante un breve punto de prensa. En la misma instancia, el ministro Chadwick reiteró la instrucción que el gobierno entregó al general Soto respecto de la colaboración en la investigación de la muerte de Camilo Catrillanca “a efectos que podamos tener total claridad sobre los hechos y podamos conocer la verdad íntegra acerca de la muerte (…) y todos los hechos que han rodeado este condenable homicidio”. Finalizada su intervención, el ministro Chadwick se retiró sin aceptar preguntas de los periodistas presentes en la casa de gobierno. Reacciones “Como una medida necesaria y que respaldo absolutamente” calificó el diputado DC Iván Flores, Presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara la renuncia que se solicitó al General de Carabineros Christian Franzani y que fue dada a conocer esta por la institución. “El deber principal de Carabineros es cuidar a la ciudadanía y prevenir el delito, y no podemos aceptar que se debilite producto de un par de hechos graves, importantes, enojosos, como es el robo que hicieron altos oficiales de platas públicas que no llegaron a la calle para proteger a la gente, sino que llegaron a sus bolsillos o lo que acaba de ocurrir hace unos días atrás con el ocultamiento de información y las mentiras tras mentiras por el asesinato de Camilo Catrillanca”. “En esto no hay que perderse, Una cosa es la mano firme respecto de los oficiales o suboficiales que hacen mal y otra cosa es poner en precario la institucionalidad que necesitamos para poder combatir la delincuencia, el narcotráfico o los actos violentos”. El diputado Flores agregó que “en ese escenario, yo lo he dicho con claridad y he sido critico de algunas decisiones del alto mando y lo he dicho públicamente, pero también lo digo con claridad hoy día respaldo al general Hermes Soto por las decisiones que está tomando.” Noticia en desarrollo

