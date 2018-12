964426a60e

Medio Ambiente Organizaciones ambientales piden claridad al gobierno por firma del tratado de Escazú Abogados ambientalistas y ONGs, entregaron una segunda carta en el palacio de La Moneda con el fin de que se pronuncie sobre el compromiso asumido por Chile con este tratado medioambiental. Rodrigo Fuentes Viernes 7 de diciembre 2018 13:29 hrs.

Ante el silencio por las solicitudes de audiencia presentadas hace más de un mes, y la urgencia de firmar el Acuerdo de Escazú, entidades de la sociedad civil, entregaron este viernes una carta al Presidente Sebastián Piñera. Representantes de diversas organizaciones vinculadas al tema, llegaron hasta el Palacio de la Moneda, con el fin de exigir respuestas al Mandatario sobre la dilación de la firma del tratado medioambiental que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. La abogada de la ONG FIMA, Gabriela Burdiles, indicó que la ratificación del Acuerdo de Escazú ayudaría a dilucidar los problemas surgidos por crisis ambientales, cómo, por ejemplo, la que ocurre en Quintero y Puchuncaví, o el esclarecimiento de la muerte del dirigente sindical pesquero de la zona, Alejandro Castro. “La reciente cumbre del G20 el tema ambiental fue un tema central y Chile no se restó a esas declaraciones. En el acuerdo de Escazú Chile también fue el que asumió el liderazgo de estas negociaciones y hoy día vemos que en el proyecto de reforma del SEIA, Chile postula que basa todas estas reformas en los principios del Acuerdo de Escazú, por lo tanto es totalmente incomprensible que ahora Chile postergue por tanto tiempo y sin razón alguna la firme ratificación de este acuerdo”. Representantes de Codeff, FIMA y expertos internacionales en participación ciudadana, solicitaron además una audiencia para tratar con el Presidente Piñera, los motivos de la demora en la ratificación del acuerdo de Escazú. Esto, también, señalaron, en el contexto de la Conferencia número 24 de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 24) que actualmente se realiza en Polonia. La presidenta del Comité Pro-Defensa de la Flora y Fauna (Codeff), Ximena Salinas, resaltó la importancia del tratado para el país, tomando en cuenta los problemas sociales y sanitarios generados en las múltiples zonas de sacrificio, producto de la contaminación y proyectos extractivistas. “En Chile aún no existe completa información respecto de nuestro Medio Ambiente, no están instalados sistemas de alerta temprana sobre impactos que constituyan una amenaza inminente para la salud del medio ambiente y el alcance en los proceso de participación ciudadana son insuficientes por eso no se entiende que el Presidente a estas altura del parido no tome una respuesta a pesar de un gran apoyo de parte de la ciudadanía. Es importante que él nos de una señal con respecto a esto que realmente firme el acuerdo y que sea un factor de cambio y de coherencia en materias medioambientales”. Chile decidió posponer la firma del Acuerdo de Escazú, suscrito por países de Latinoamérica y El Caribe en septiembre pasado. Un convenio que fue impulsado por el propio Presidente Sebastián Piñera en 2012, durante su primer mandato.

