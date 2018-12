d57e6f035f

Nacional Política Diputada Andrea Parra y Pacto Migratorio: "Lo que uno ve es la administración electoral de la xenofobia" La representante PPD fue parte de los tres parlamentarios que firmaron el apoyo al "Pacto Mundial para una migración, ordenada, segura y regular", del que Chile finalmente se restó. La diputada dijo que la decisión del Gobierno "fue una sorpresa total", e incluso la catalogó como "un bochorno". Diario Uchile Lunes 10 de diciembre 2018 11:37 hrs.

En conversación con nuestro programa Radioanálisis, la diputada PPD Andrea Parra se refirió a la decisión de Chile de restarse del “Pacto Mundial para una migración, ordenada, segura y regular”, el que ella junto los senadores Manuel José Ossandón y Ximena Órdenes había apoyado previamente como representantes de Chile en el foro interparlamentario de la ONU sobre migraciones. La parlamentaria dijo que se enteró que Chile no participaría del pacto una vez que regresó a Chile ayer domingo, y que cuando lo supo le sorprendió la decisión, la que calificó como “un bochorno”. Parra dijo que cree que Chile está improvisando en lo que refiere a política internacional, y que la decisión sobre el pacto debió ser conversada y analizada como Estado, y no que quedara sujeta a la opinión de un ministerio en particular. “Claramente aquí no hay una decisión de la Cancillería, perdónenme, pero aquí lo que vemos es que la política exterior de Chile se está decidiendo en el Ministerio del Interior y no en Cancillería, y claramente aquí hay una manifiesta debilidad, no solo de la decisión de Cancillería, sino que particularmente de liderazgo del ministro Ampuero en esta materia”. La representante de la región de La Araucanía dijo que Chile está cometiendo el mismo error que tuvo con el Acuerdo de Escazú, y que decisiones de este tipo dan la señal de “que nos estamos aislando, que estamos siguiendo los pasos de Trump y de gobiernos ultra conservadores como Hungría y Polonia”. Respecto de las razones detrás de esta actitud del Gobierno señaló que refieren a la contingencia, pues cree que se está intentado cambiar el foco de la agenda, y desviar la discusión de la muerte de Camilo Catrillanca y el funcionamiento de Carabineros hacia la migración, dejando en segundo plano la primera información: “Hoy día esto le viene como anillo al dedo para poder utilizar esta xenofobia, esta intolerancia, y este tema muy racista”. Además, la diputada dijo que se está argumentando estar en contra del pacto con falsedades, pues aseguró que el convenio internacional sí hace diferencias entre la migración regular e irregular, y dijo que no es cierto decir que lo que se quiere es abrir las puertas de par en par, y dejar que entre y salga quien quiera del país. “Lo que uno ve en resumen es la administración electoral de la xenofobia y por eso yo señalo que aquí no hay una decisión de Cancillería solamente, esto viene desde el Ministerio del Interior”, afirmó. Además, se refirió a que la disputa sobre si migrar es un derecho humano se de, precisamente, en la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y dijo que es inconsistente que ambas discusiones se den el mismo día. “Es extraño que hoy día, en este día tan emblemático hablemos sobre no firmar el “Pacto mundial sobre migración ordenada, segura y regular”, y además estemos con una situación critica en el país producto del asesinato de Camilo Catrillanca. Es muy emblemático y debe hacernos pensar cómo vamos a abordar estos temas y que los tomemos de verdad en serio”, indicó.

