d57e6f035f

a331b9f541

Cultura Felipe Ignorante presenta su Odisea dentro de mí mismo en Sala Master El músico talquino acaba de editar su segundo EP y hará un concierto este martes 11 de diciembre en el espacio de Radio Universidad de Chile. Rodrigo Alarcón L. Lunes 10 de diciembre 2018 8:17 hrs. Compartir

Odisea dentro de mí mismo se llama el nuevo EP que Felipe Ignorante presentará este martes 11 de diciembre, con un concierto que se realizará en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Cinco canciones conforman el recién editado trabajo del músico talquino, que en los últimos dos años se ha transformado en un nombre habitual para el circuito de pequeñas tocatas de música independiente. “Es el concierto más importante que he hecho en Santiago. He tenido otros, pero es el más importante solo”, dijo en el programa Pasaje Nocturno de Radio Universidad de Chile, donde comentó que estará junto al trío que lo ha acompañado en vivo durante el último tiempo. Junto a ese grupo, agregó, tocarán no solo las composiciones del nuevo EP, sino también las del debut Virgen de Frankfurt (2017) y otras aún inéditas: “Vamos a mostrar las canciones con banda y vamos a estar adelantando el disco que vendrá, que será mucho más pop. Todavía queda un arduo proceso de preparación y producción de esas canciones, pero esto es como en bruto”, agregó. “Partí como cantautor por las circunstancias, porque quería tocar y ser músico”, aclaró también sobre el formato con el que se ha presentado en ciudades como Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción. Su anhelo, explicó, siempre fue estar acompañado por una banda: “El impacto al cual uno puede aspirar como cantautor tiene un límite, en términos de carrera musical. No vas a poder tocar en, no sé… Lollapalooza”. “Al tocar con una banda, las escucho como quería que sonaran. Hay algunas que empecé a adaptar porque no tenía una banda y hay otras que salen así no más, pero es lo que realmente me gusta”, concluyó. Felipe Ignorante se presentará a las 20 horas de este martes 11 de diciembre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia. Las entradas tienen valores de $3.000 (preventa en Disquería Chilena o Eventrid) y $5.000 (general). Más información en este enlace. Foto: Valentina Palavecino.

Odisea dentro de mí mismo se llama el nuevo EP que Felipe Ignorante presentará este martes 11 de diciembre, con un concierto que se realizará en la Sala Master de Radio Universidad de Chile. Cinco canciones conforman el recién editado trabajo del músico talquino, que en los últimos dos años se ha transformado en un nombre habitual para el circuito de pequeñas tocatas de música independiente. “Es el concierto más importante que he hecho en Santiago. He tenido otros, pero es el más importante solo”, dijo en el programa Pasaje Nocturno de Radio Universidad de Chile, donde comentó que estará junto al trío que lo ha acompañado en vivo durante el último tiempo. Junto a ese grupo, agregó, tocarán no solo las composiciones del nuevo EP, sino también las del debut Virgen de Frankfurt (2017) y otras aún inéditas: “Vamos a mostrar las canciones con banda y vamos a estar adelantando el disco que vendrá, que será mucho más pop. Todavía queda un arduo proceso de preparación y producción de esas canciones, pero esto es como en bruto”, agregó. “Partí como cantautor por las circunstancias, porque quería tocar y ser músico”, aclaró también sobre el formato con el que se ha presentado en ciudades como Santiago, Valparaíso, Talca y Concepción. Su anhelo, explicó, siempre fue estar acompañado por una banda: “El impacto al cual uno puede aspirar como cantautor tiene un límite, en términos de carrera musical. No vas a poder tocar en, no sé… Lollapalooza”. “Al tocar con una banda, las escucho como quería que sonaran. Hay algunas que empecé a adaptar porque no tenía una banda y hay otras que salen así no más, pero es lo que realmente me gusta”, concluyó. Felipe Ignorante se presentará a las 20 horas de este martes 11 de diciembre en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, ubicada en Miguel Claro 509, Providencia. Las entradas tienen valores de $3.000 (preventa en Disquería Chilena o Eventrid) y $5.000 (general). Más información en este enlace. Foto: Valentina Palavecino.