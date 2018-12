Universidad de Chile celebra los 70 años de la Declaración Universal de los DD.HH.

d57e6f035f

Lunes 10 de diciembre 2018 16:52 hrs.

La Universidad de Chile realizará, este lunes 10 de diciembre, el acto “30 voces contra el racismo”, instancia coordinada por nuestro plantel junto al Movimiento “Derechos sin Fronteras”. La actividad tiene por objetivo reunir a diversos actores clave en la defensa de los derechos humanos para generar un diálogo respecto de las migraciones y los pueblos originarios. El evento, también se da en medio del debate sobre la decisión del Gobierno de no suscribir el Pacto Mundial para las Migraciones. Frente a ello, Ximena Póo, directora de extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, manifestó que esta situación refleja que Chile “no se ha hecho cargo” de los procesos que hoy vive nuestra sociedad. “Tenemos una Ley que es del año 1975, dictada en plena dictadura. Además, este es un tema que ha sido considerado dentro del ámbito de la seguridad nacional del Estado. Ahora esto nos parece muy indignante. Son muy pocos los países que no adhieren al pacto, principalmente, son países de derecha, muy conservadores, que no entienden que la migración es un tema mundial y que estamos viviendo momentos de crisis mundiales”, dijo en conversación con el programa Radioanálisis. Por otro lado, la académica indicó que es un error que Chile no adhiera al pacto internacional. Esto, ya que este acuerdo da protección a quienes llegan al territorio como a los chilenos que deciden instalarse en otros países. “Si Chile no firma ese pacto, no solo deja en cierta indefensión a los migrantes que llegan a Chile, sino que también a quienes migran hacia otros países.Chile tiene que entender que no es una isla”, declaró. En el marco de la actividad “30 voces contra el racismo”, participarán más de 30 invitados especiales, quienes leerán cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a 70 años de su promulgación. Destacan el poeta David Añiñir, el cantautor Abel Zicavo (Moral Distraída), la actriz Aline Kuppenheim, la hija de Víctor Jara, Amanda Jara, el actor Héctor Morales, el cineasta Ignacio Agüero y el escritor Jorge Baradit, entre muchas otras personalidades. Este evento, abierto a todo público, se realizará entre 18:30 y 19:30 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile.

